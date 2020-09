Twee inbraken in woonwijk De Molekens: twee daders kunnen wegvluchten nadat ze worden opgemerkt Wouter Demuynck

18 september 2020

18u29 1 Herentals Inbrekers sloegen vrijdagochtend twee keer toe in de Herentalse woonwijk De Molekens. Bij de tweede inbraak werden de twee daders betrapt, maar ze konden wel ontkomen.

De inbraken gebeurden vrijdagochtend rond 3.30 uur in de Beukenlaan en de Kastanjelaan, bij woningen die bijna tegenover elkaar gelegen zijn. “De twee inbrekers hebben eerst in de Kastanjelaan toegeslagen, waar ze de hele woning overhoop hebben gehaald nadat ze door het raam een gaatje hadden geboord”, zegt Dirk Van Peer, woordvoerder van politiezone Neteland. De daders konden daar zo’n 200 euro buitmaken.

Weggevlucht

“In de andere woning, in de Beukenlaan, hebben de daders het cilinderslot eruit geboord. De bewoners merkten dat echter op en verwittigden de politie. De daders sloegen op de vlucht. Er werd een BIN-bericht verspreid en er is een zoektocht naar de daders geweest, maar zij konden niet meer aangetroffen worden. In die omgeving kan je immers langs alle kanten weg.”