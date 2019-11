Twee inbraken in flatgebouw Jef Van Nooten

29 november 2019

Dieven hebben twee inbraken gepleegd in een appartementsgebouw in de Pol Heynsstraat in Herentals. Eén bewoner ontdekte donderdagavond rond 18.40 uur dat het keukenraam was ingeslagen. De daders doorzochten de flat en gingen aan de haal met geld. Enkele uren later, rond kwart voor één ‘s nachts, stelde ook een andere bewoner van het appartementsgebouw een inbraak vast. Hier sloegen de daders een zijraam in om juwelen te stelen.