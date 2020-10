Twaalf gratis audiowandelingen gelanceerd door Kempense landschappen Jurgen Geyselings

10 oktober 2020

09u22 5 Herentals De Erfgoedcel Kempens Karakter, de intergemeentelijke onroerende erfgoeddienst (IOED) Land van Nete en Aa en de IOED Berg en Nete lanceren twaalf gratis audiowandelingen met unieke verhalen uit de streek. De reeks ‘Geritsel en Gefluister - bijgeloof in de Kempen’ laat je kennismaken met landschappen, monumenten, volksverhalen en legendes.

Tijdens deze wandelingen zijn de Kempense heide en dennenbossen het decor van sagen en volksverhalen, over bijgeloof, dwaallichtjes, heksen en allerlei rituelen. “Vaak zijn deze verhalen verbonden aan eeuwenoude erfgoedplekken”, weet men bij Kempens Karakter. “De audiowandelingen zijn een hedendaagse manier om de verhalen opnieuw in de kijker te zetten en door te geven aan de volgende generatie.”

Twaalf dorpen

De fragmenten werden ingesproken door Marijke Goossens en Lander Depraetere, geschreven door Lotte Lola Vermeer en opgenomen door WorldFocus. Het project ontstond in samenwerking met de gemeentes, heemkringen en experts van lokaal erfgoed in Berlaar, Grobbendonk, Heist-op-den-Berg, Herentals, Herenthout, Hulshout, Lier, Lille, Olen, Nijlen, Putte en Vorselaar.

De wandelingen zijn allemaal tussen vier en twaalf kilometer lang en geschikt voor grote en kleine durvers van 9 tot 99 jaar. Enkele van de wandelingen zijn ook rolstoeltoegankelijk. Met de gratis izi.TRAVEL app kom je op elke wandeling langs verschillende locaties waar je kan luisteren naar een prachtig volksverhaal. Elke route is doorspekt met erfgoedweetjes en afbeeldingen. Je kan de app gratis downloaden via de Play Store of App Store.

Wie liever niet met de smartphone op pad gaat, kan ook een wandelkaart ophalen bij de gemeente of downloaden via www.kempenskarakter.be/geritselengefluister. De verhalen kan je dan online achteraf beluisteren.