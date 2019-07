Trentin en Philipsen maken indrukwekkend deelnemersveld Boretti na-Tourcriterium compleet Toon Verheijen

31 juli 2019

09u21 0 Herentals Eén dag voor de start van Herentals Fietst pakt de organisatie van het Boretti na-Tourcriterium nog uit met twee mooie namen. Matteo Trentin, ritwinnaar in de Tour, tekent present en ook het Belgische talent Jasper Philipsen zal donderdag door de straten van Herentals rijden.

Dinsdag maakte de organisatie van het Boretti na-Tourcriteirum al de namen van Tourwinnaar Bernal én zijn luitenant Castaviejo mee. Aan die indrukwekkende deelnemerslijst mogen nu ook die van Trentin en Philipsen toegevoegd worden.

Matteo Trentin van Michtelton-Scot wist de zeventiende etappe in de Tour op zijn naam te schrijven, wat zijn aantal voorlopig op drie brengt. Trentin werd vorig jaar Europees kampioen en wist in de Vuelta en Parijs-Tours ook vier ritten te winnen. Trentin is net als Thomas De Gendt een van de weinige renners die kan zeggen dat hij etappes won in de drie grote rondes. “We zijn blij dat we hem hebben kunnen overtuigen om over en weer te vliegen vanuit Italië”, zegt voorzitter Charles Van de Wouwer. “Toen hij hier vorige keer was, was hij al enthousiast over het decor en het publiek. Misschien heeft dat een rol gespeeld. We moesten het hem geen twee keer vragen (lacht).

Indrukwekkend

Maar niet alleen Trentin komt dus. Ook de Kempense spurtbom Jasper Philipsen van UAE Team Emirates tekent present. Philipsen maakte dit jaar zijn debuut in de Tour in dienst van Alexander Kristoff en stapte af net voor de eerste bergritten. Op 11 augustus zal hij meerijden tijdens het EK Wielrennen in Alkmaar.

“Wie weet hebben we met Trentin de huidige Europese kampioen aan de start en met Jasper de toekomstige”, gokt voorzitter Van de Wouwer. “Dit deelnemersveld is echt om duimen en vingers af te likken. De twee nieuwe namen die we toevoegen maken dat wij een prachtige doorsnede van het profpeloton aan de start hebben. Ik denk niet dat er veel na-Tourcriteriums zijn waar je zoveel teamtruien aan de start ziet.

Volledige deelnemerslijst

De volledige deelnemerslijst bestaat nu uit Egan Bernal, Cees Bol, Kenneth Van Rooy, Kurt Geysen, Matteo Trentin, Stijn Steels, Thomas Sprengers, Siebe Van Olmen, Thomas De Gendt, Jenthe Biermans, Senne Leysen, Ward Van Dyck, Dylan Teuns, Dries Van Gestel, Diether Sweeck, Arno Van Den Broeck, Zdenek Stybar, Preben Van Hecke, Ward Van Hoof, Jame Van de Paar, Jonathan Castroviejo, Frederik Frison, Ward Smets, Dietmar Ledegen, Xandro Meurisse, Jasper Philipsen, Laurent Creffier, Maarten Wynants, Corne Van Kessel en Brent Van der Eycken.

Het volledige programma van donderdag

13.00-13.40 uur : Vlaamse wielerschool rijdt rondjes op het parcours

13.40-15.30 uur: demonstratie van de Vlaamse wielerschool op Markt Noord

14.30-15.45 uur: wielerwedstrijd voor mensen met een beperking

15.30-15.40 uur: aanbrengen van nummers in aankomstzone en chipbedrijvenkoers

15.40-15.55 uur: verkenning van het parcours

16-16.55 uur: bedrijvenkoers

16.50-17.00 uur: prijsuitreiking bedrijvenkoers

17.00-18.00 uur: wedstrijd dames elite

18.30-19.15 uur: Boretti na-Tourcriterium

19.15-19.30 uur: voorstelling van alle renners

19.30-22.00 uur: criterium zelf: 50 rondes

22.00-22.15 uur: huldiging

22.30-03.00 uur: afterparty