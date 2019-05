Treinverkeer ligt urenlang stil na persoonsongeval: reizigers moeten verder met bus WDH

24 mei 2019

14u57 8 Herentals Het treinverkeer tussen Herentals, Mol en Turnhout heeft vrijdag enkele uren stilgelegen door een persoonsongeval. Het incident gebeurde rond 10 uur vlak voor het station van Herentals en zorgde voor grote hinder.

De tientallen reizigers werden onder begeleiding geëvacueerd uit de trein die betrokken was bij de aanrijding. Zij werden naar het station van Herentals gebracht. De NMBS legde bussen in voor de gestrande reizigers die vanuit Mol of Turnhout de trein richting Herentals wilden nemen. Na een drietal uren hernam het treinverkeer, al waren er wel nog vertragingen mogelijk.