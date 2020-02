Tractorsluis in Rietbroek blijft behouden: “Veiliger voor fietsers en bewoners” Wouter Demuynck

10 februari 2020

21u57 0 Herentals Het Herentalse stadsbestuur heeft de proefopstelling van de tractorsluis in Rietbroek definitief gemaakt. Er kwam een petitie tegen de tractorsluis, maar volgens de stad blijkt uit cijfers dat de verkeerssituatie er veiliger is geworden voor fietsers en bewoners.

Het stadsbestuur plaatste in september 2019 een tractorsluis als proefopstelling in Rietbroek, omdat de straat een sluipweg is voor verkeer tussen de Lierseweg en de industriezone. De maatregel leidde ertoe dat er een petitie tegen de tractorsluis werd opgestart. De uitbaters van Garage Van Orshaegen zagen hun inkomsten bijvoorbeeld flink slinken door de knip in de straat.

Veiliger voor fietsers en bewoners

Toch gaat de stad de tractorsluis nu definitief behouden. “We concluderen dat de situatie voor fietsers en bewoners veiliger is geworden, gezien de resultaten van de bevraging bij bewoners en gezien de metingen. Er is een daling van verkeer in Rietbroek en Lange Eerselsstraat, in Veldhoven is het verkeer gelijk gebleven.”

Extra aanpassingen

Naar aanleiding van opmerkingen via de petitie doet de stad wel nog enkele aanpassingen. De straatlamp boven de tractorsluis zal ‘s nachts branden en er wordt onderzocht welke signalisatie de maatregel langs de kant van de Lierseweg duidelijker kan aanduiden.

De uitbaters van de garage krijgen bovendien de mogelijkheid om op het kruispunt met de Wolfstee een aanduidingsbord naar hun zaak te plaatsen. De tonnagebeperking blijft behouden, maar de reeds aanwezige snelheidsremmers zullen op termijn verwijderd worden.