Toelatingsexamens arts en tandarts vinden eind augustus plaats in de lokalen van kOsh Jurgen Geyselings

17 juli 2020

15u20 1 Herentals De Herentalse scholengroep kOsh stelde zich kandidaat om het toelatingsexamen voor de opleidingen tandarts en arts bij hen te laten doorgaan. Ondertussen kregen ze in Herentals de bevestiging dat eind augustus 200 leerlingen het examen in de lokalen van kOsh zullen afleggen.

Katholiek Onderwijs Stad Herentals, kortweg kOsh, stelde zich met campus Collegestraat en met campus Scheppersstraat kandidaat voor het toelatingsexamen arts en tandarts dat doorgaat op dinsdag 25 en woensdag 26 augustus. “Door de coronamaatregelen was het ministerie immers op zoek naar scholen verspreid over het land om gastheer te zijn voor het examen”, weet directeur Patrick Heremans. “Het examen zou immers voor de eerste maal helemaal digitaal worden georganiseerd.”

Sinds een aantal dagen weet kOsh dat het toelatingsexamen ook in hun ict-lokalen zal kunnen doorgaan. In totaal gaat het om een 200-tal leerlingen uit de regio die op 25 of 26 augustus naar kOsh zullen afzakken. “We vinden het als school interessant om op die manier bij te dragen om het toelatingsexamen dichter bij de ervaringswereld van de leerlingen te brengen”, gaat Heremans verder. “kOsh heeft zelf ook immers een jarenlange traditie van leerlingen die aan dit examen deelnemen.”