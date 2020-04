Exclusief voor abonnees To Walk Again biedt online bewegingstherapie aan voor personen met beperking: “Zij riskeren veel aandoeningen door niet te bewegen” Wouter Demuynck

27 april 2020

20u01 0 Herentals Tijdens deze coronacrisis is ook het postrevalidatiecentrum van vzw To Walk Again, de Herentalse organisatie die zich inzet voor het welzijn van personen met een fysieke beperking, in het AZ Herentals gesloten. Zeker voor die doelgroep is blijven bewegen echter essentieel. De organisatie startte daarom met gratis onlinebeweegoefeningen en therapiesessies.

De lockdown is een maatregel die ons allemaal hard treft, maar kwetsbare groepen nog net een tikkeltje harder. Personen met een fysieke beperking krijgen er nu een beperking bij, want zij kunnen momenteel niet meer terecht in het postrevalidatiecentrum REVAlution Center om er na een ongeval of ziekte te blijven bewegen.

