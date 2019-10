Tijdelijke shuttledienst tussen AZ Herentals en parking Netepark Wouter Demuynck

09 oktober 2019

14u28 0 Herentals Tijdens de werken aan het parkeergebouw van AZ Herentals zal er tussen het ziekenhuis en de parking van het Netepark een pendelbusje rijden. Daarmee wil het ziekenhuis de parkeerplaatsen die door de werken tijdelijk wegvallen compenseren.

Het AZ Herentals bouwt sinds augustus een parkeergebouw op de vroegere bezoekersparking. Aangezien tijdens de werken het aantal parkeerplaatsen beperkt is, is de personeelsparking vrij toegankelijk voor patiënten en bezoekers. Medewerkers van het ziekenhuis moeten gebruik maken van alternatieven.

“Sinds kort blijkt echter dat deze regeling niet langer volstaat”, aldus Rudy Van Ballaer, algemeen directeur van het AZ Herentals. “Om de overlast voor patiënten te beperken, maar ook om de verkeersdoorstroming in de straat te garanderen, hebben we beslist bijkomende maatregelen te treffen en een shuttledienst te organiseren van de parking van het Netepark naar het ziekenhuis en terug. Op die manier kunnen patiënten en bezoekers gemakkelijk een parkeerplaats vinden en comfortabel naar het ziekenhuis geraken.”

Het pendelbusje rijdt van maandag tot vrijdag, van 10 tot 20 uur. Het busje rijdt voortdurend over en weer. Bij vlot verkeer zal het elke 15 minuten aan de haltes passeren. De halte aan het Netepark bevindt zich aan de tijdelijke fietsenstalling. Het laatste vertrek is daar voorzien om 19 uur. Aan het ziekenhuis bevindt de halte zich aan de rotonde voor het ziekenhuis. Daar is het laatste vertrek naar het Netepark voorzien om 19.45 uur.