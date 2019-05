Tijdelijk geen verkeer mogelijk in deel van Wolstraat door rioleringswerken Wouter Demuynck

29 mei 2019

16u12 0 Herentals Van 3 tot 14 juni brengt de stad vier rioolaansluitingen aan in de Wolstraat, tussen huisnummer 39 en de Burchtstraat. Daardoor is er tijdelijk geen verkeer mogelijk in dit deel van de straat.

De garages in het eerste deel van de Wolstraat en De Speelboom blijven bereikbaar voor plaatselijk verkeer. Het eenrichtingsverkeer wordt opgeheven zodat men via de Nederrij de straat kan in- en uitrijden.

De werkzaamheden starten op maandag 3 juni om 8 uur. Als alles vlot verloopt, is de straat tegen vrijdag 14 juni terug vrij. Bij slecht weer, overmacht of onvoorziene omstandigheden kan de periode van de werkzaamheden verlengd worden.