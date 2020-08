Tien dagen asfaltwerken in Paradijsstraat Wouter Demuynck

17 augustus 2020

14u36 0 Herentals Het stadsbestuur laat van 18 tot 28 augustus asfaltwerken uitvoeren in de Paradijsstraat in Noorderwijk (Herentals). Tijdens de opbraakwerken zijn de inritten en de rijweg niet bereikbaar.

Eerst wordt de oude asfaltlaag weggehaald, vervolgens wordt er een nieuwe aangebracht. Van 18 tot 21 augustus vindt de opbraak van de betonstraatstenen en de straatlaag plaats. Van 24 tot 28 augustus wordt de asfaltlaag aangelegd.

Omleiding

Tijdens de opbraakwerken zijn de inritten en de rijweg niet bereikbaar, na de werkuren kan de wagen geparkeerd worden op de rijweg aan de woning. Er wordt een omleiding voorzien via de Servaes Daemstraat voor verkeer richting van of naar Herentals. Olen-Centrum is bereikbaar via de Olenseweg. Alle huisvuilophalingen blijven doorgaan zoals gepland.