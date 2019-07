Thomas De Gendt en Dylan Teuns komen ook naar Boretti na-Tourcriterium Toon Verheijen

25 juli 2019

11u13 12 Herentals De hitte houdt de organisatie van Herentals Fiets & Feest niet tegen om stevig verder te werken aan een mooi deelnemersveld van het Boretti na-Tourcriterium. Met Thomas De Gendt en Dylan Teuns strikt de organisatie de twee Belgische ritwinnaars. Enkel Wout Van Aert zal door zijn val ontbreken.

De organisatie had deze zomer één duidelijke intentie: alle Belgische ritwinnaars aan de start krijgen op 1 augustus in Herentals. “Onze werkgroep renners met Erwin Vervecken, Peter Van Echelpoel en Philippe Mariën hadden voor de Tour Dylan Teuns al met stip genoteerd”, verklapt PR-verantwoordelijke Bart Timperman. “Zij verwachtten als kenners veel van hem. Op 11 juli gaf Dylan Teuns onze kenners gelijk. Hij won de veelbesproken zesde etappe naar La Planche des Belles Filles. De inwoner van Halen komt voor de eerste keer naar ons criterium.”

Ontknoping afwachten

Maar niet alleen Teuns komt dus. Ook Thomas De Gendt tekent present. Zijn solo op 13 juli in de achtste etappe spreekt nog altijd tot de verbeelding. Het is de derde keer dat De Gendt in Herentals aan de start staat. “Misschien hebben we geen buitenlandse toppers, maar in een jaar waarin de Belgen zo goed scoren, leek het ons logisch dat we vooral daar op inzetten. Maar we hebben nog honger en ambitie. Al is het vanaf nu tot zaterdag met grote spanning uitkijken naar de ontknoping van de Tour. Daar zal ook voor ons veel van afhangen. Niemand verwacht nu nog een extra Belgische ritwinnaar, maar na alle verrassingen van deze prachtige editie van de Tour hebben we geleerd om met alles rekening te houden.”

De voorlopige deelnemerslijst bestaat nu uit Thomas De Gendt, Dylan Theuns, Zdenek Stybar, Cees Bol, Maarten Wijnants, Jenthe Biermans , Steff Cras, Dries Van Gestel, Preben Van Hecke, Corné Van Kessel, Kenneth Van Rooy en Senne Leysen.