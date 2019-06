Theatervoorstelling van CVO HIK levert 3329 euro op voor vzw Twerk Wouter Demuynck

24 juni 2019

De theatervoorstelling die 45 cursisten van de opleiding Aanvullende Algemene Vorming, het zogenaamde tweedekansonderwijs, van CVO HIK in elkaar hebben gebokst heeft 3329,30 euro opgebracht. De cursisten deden dat in samenwerking met theaterwerkplaats Het Gevolg uit Turnhout. De opbrengst gaat volledig naar de vzw Twerk, het chocoladebedrijf in Herentals dat tewerkstelling op maat biedt aan mensen met autisme.