Tentoonstelling zet leven van overleden dj en kunstverzamelaar Ronald Luyten in de kijker Wouter Demuynck

14 januari 2020

17u33 2 Herentals In het najaar van 2020 organiseert de stad een tentoonstelling over het leven van de bekende Herentalse dj en kunstverzamelaar Ronald Luyten, die in 2017 overleed. Wie materiaal van of over De Witte Stilte - zoals hij bekend stond - heeft, kan bijdragen aan de expo.

Ronald Luyten stierf op 1 mei 2017 op 64-jarige leeftijd aan de gevolgen van een hersenbloeding. Zijn hele leven lang was hij bezig geweest met beeldende kunst. Als kunsthandelaar had hij vooral een grote voorkeur voor de Nederlandse kunstschilder Jakob Smits, van wie hij achttien schilderijen verzamelde. Zijn volledige collectie, met meer dan 300 werken, liet hij na aan het Molse Jakob Smitsmuseum. Op de Molenvest was hij bovendien eigenaar van de galerij De Kunstkamer.

De Witte Stilte

Zijn grootste bekendheid verwierf Luyten echter als feest-dj ‘De Witte Stilte’, een naam die nog dateerde van zijn tijd bij de vrije radio LOK. Al vanaf zijn zeventiende trok hij van fuif naar fuif met een zelfgemaakte installatie op een kar geladen. Daarmee schuimde hij ettelijke feestjes af, waar hij telkens zowel jong als oud aan het dansen kreeg. De Witte Stilte was dan ook altijd volgeboekt.

In 2020 was Ronald Luyten van plan om zijn 50ste jaar als dj te vieren met een groot feest en de beste platen uit zijn carrière. Om hem dit jaar toch nog in de kijker te zetten, organiseert de stad Herentals dit jaar een tentoonstelling over zijn leven, samen met Art Center Hugo Voeten, het Jakob Smitsmuseum en Kempens Karakter.

Erfgoed

Voor de tentoonstelling is op zoek naar allerlei materiaal over of van Ronald Luyten. “Wie afbeeldingen, artikels, kunstwerken, affiches, platen of ander materiaal heeft, mag contact opnemen met Kempens Karakter (info@kempenskarakter.be, red.). Zo kunnen we dit erfgoed in kaart brengen. Materiaal dat bruikbaar is, wordt gedigitaliseerd en eventueel opgenomen in de expo”, klinkt het bij de stad. Na afspraak kan het materiaal nog tot 29 mei binnengebracht worden in kasteel Le Paige.