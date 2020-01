Tanja Dexters legt ruzie bij: “Ik neem Michaël niets kwalijk” Patrick Lefelon

14 januari 2020

23u16 0 Herentals Ruzies zijn er om bijgelegd te worden. Dat is de teneur van een persbericht dat Tanja Dexters via haar advocaat liet verspreiden over de ruzie in de woning van Michaël Peeters, de vriend van Tanja. Het Antwerpse parket bestempelde het incident eerder als “intrafamiliaal geweld.”

Tanja Dexters was zaterdagavond aanwezig op de miss België-verkiezing in het Proximus Theater in De Panne. Zij is zelf een ex-miss België. Naderhand zakte zij samen met een gezelschap kennissen door in de villa van haar vriend Michaël Peeters, een concessiehouder van Jaguar en Land Rover in Herentals. Rond 7 uur ‘s morgens riep Tanja Dexters de hulp van de politie omdat er werd gevochten en zijzelf daarbij was gewond geraakt. De politie kon de gemoederen bedaren maar zag wel dat er flink wat klappen waren uitgedeeld tussen de aanwezigen. Een dokter stelde bij Tanja een arbeidsongeschiktheid van 8 werkdagen vast.

Advocaat Omar Souidi: “Er is ten huize van Michaël Peeters inderdaad een onenigheid ontstaan tussen mijn cliënte Tanja Dexters en enkele andere aanwezigen. Dat heeft tot een ‘temperamentvolle’ ruzie geleid maar voor alle duidelijkheid, er is geen druppel bloed gevloeid. Het is absurd om het sensationeler voor te stellen dan het is. Dergelijke ruzies komen dagelijks tientallen keren voor in Vlaanderen.

Tanja en Michaël zijn nog altijd zeer goed bevriend en Tanja neemt hem dan ook niets kwalijk. Zij betreurt dat Michaël ten onrechte mee betrokken wordt in de berichtgeving over het banale incident van zondag. Michaël is bezig met een mooi zakelijk project uit te bouwen en dat heeft zijn volle aandacht nodig. Tanja wil het conflict verder in der minne regelen en dat zal ook spoedig gebeuren.”

Advocaat Souidi vindt het wel bijzonder jammer dat het incident zo snel in de media is uitgelekt. “Het vertrouwen van Tanja in de politie- en hulpdiensten is geschaad doordat haar oproep zo snel en ongenuanceerd in de pers uitlekte. Tanja meent dat politie en openbaar ministerie beter hun aandacht toespitsen op incidenten waarin er geen minnelijke schikking mogelijk is."