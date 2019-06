Tanja Dexters en vriend weer vrij na huiszoekingen en verhoor in onderzoek naar verdovende middelen WDH ADN SRB

25 juni 2019

10u38 386 Herentals De politie is vanochtend binnengevallen in garage Peeters - die Kia, Land Rover en Jaguar verkoopt - op de Herenthoutseweg in Herentals. Eigenaar van die garage is Michael Peeters, de vriend van Ex-Miss België Tanja Dexters. Zowel Dexters als haar vriend werden, samen met drie andere verdachten, opgepakt voor verhoor. Ook bij zijn privéwoning zou er een inval geweest zijn.

“De lokale politie Neteland heeft vanochtend in het kader van een gerechtelijk onderzoek naar verdovende middelen verschillende huiszoekingen uitgevoerd. Vijf mensen zijn van hun vrijheid beroofd en worden op dit moment verhoord”, liet het parket vanmorgen weten.

“De onderzoeksrechter leidt het onderzoek van de lokale politie Neteland. Dat resulteerde vandaag in zeven huiszoekingen in de regio. Onder meer bij filiaalhouders van Kia, Daf en Jaguar. De actie werd uitgevoerd door een veertigtal politiemensen en daarbij zijn vijf drughonden ingezet. Drie auto’s zijn in beslag genomen voor verder onderzoek.”

Tanja Dexters en haar vriend Michaël Peeters zijn na verhoor vrijgelaten. Ook de drie andere verdachten mochten beschikken na verhoor. Het gerechtelijk onderzoek gaat nog verder.

Intussen blijft Garage Peeters gewoon geopend, klinkt het bij de directie. “We waren vanmorgen verrast over het onderzoek dat de politie voert. We benadrukken dat de continuïteit in het bedrijf absoluut gegarandeerd blijft. Peeters Herentals is een sterk bedrijf dat zijn dagelijkse werking door de gebeurtenissen niet in het gedrang laat komen.”

