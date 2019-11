Taalkundigen kunnen bij Bibliotheek Neteland deelnemen aan ‘Het Groot Dictee Heruitgevonden’ Jurgen Geyselings

18u26 1 Herentals Op vrijdag 6 december 2019 om 20 uur organiseert bibliotheek Neteland Het Groot Dictee Heruitgevonden, oftewel De Schrijfwijzen. Bibliotheek Neteland is opgesplitst in de bib’s van Grobbendonk, Herentals, Herenthout, Olen en Vorselaar. De winnaar gaat later de strijd aan tegen schrijfkundigen uit gans Vlaanderen.

De taalminnende inwoners van de vijf gemeenten zijn welkom in de cafetaria van Thomas More, Lepelstraat 2 in Vorselaar. Het Groot Dictee Heruitgevonden is een origineel taalspel voor iedereen die graag speelt met letters. Deelnemers hoeven dus zeker geen spellingcrack te zijn. Het dictee wemelt niet van de moeilijke woorden, maar laat je creatief aan de slag gaan met taal. De tekst die het dictee zal bevatten werd geschreven door jong talent Annika Cannaerts uit Borgerhout. Haar verhaal wordt op 6 december simultaan voorgelezen in meer dan 100 bibs over heel Vlaanderen.

Voor de winnaars van het Groot Dictee Heruitgevonden liggen er toffe prijzen en eeuwige roem te wachten. De winnaars van alle bibliotheken in Vlaanderen nemen het tegen elkaar op tijdens de grote finale van De Schrijfwijzen, die midden januari plaatsvindt. De grote winnaar gaat aan de haal met een exclusieve Belgische designpen.

De Schrijfwijzen en Het Groot Dictee Heruitgevonden wordt gecoördineerd door Creatief Schrijven vzw in samenwerking met de bibliotheken en De Standaard naar een idee van de bibliotheek van Mechelen. Neteland is een samenwerkingsverband tussen de gemeenten Grobbendonk, Herentals, Herenthout, Olen en Vorselaar. Inschrijven is gratis en doe je via www.nete.land/groot-dictee