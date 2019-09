Subsidies voor verenigingen verhoogd naar 260.000 euro per jaar Wouter Demuynck

10 september 2019

15u57 3 Herentals Het Herentalse stadsbestuur gaat de subsidies voor de verenigingen verhogen van 228.000 naar 260.000 euro per jaar. Voor de toekenning van de middelen wordt ook de bewijslast verminderd.

Voor de verhoging van de werkingsmiddelen trekt het stadsbestuur over de hele legislatuur 160.000 euro extra uit. Ook reserveert de stad 20.000 euro voor creatieve, innovatieve initiatieven voor de inwoners van Herentals, Noorderwijk en Morkhoven. Verenigingen die uitpakken met een vernieuwend project maken er aanspraak op.

Het voorstel wordt vanavond voorgelegd aan alle verenigingen tijdens een dialoogavond in cc ’t Schaliken. Het verhoogde bedrag staat vast, maar over de modaliteiten wil het stadsbestuur met de verenigingen in overleg treden. “Vanavond krijgen de verenigingen als eerste het nieuwe voorstel te zien. Er is ruimte voor vragen en een uitgestrekte hand om mee te denken. Vervolgens buigen de adviesraden zich over het voorstel, zodat we nog kunnen bijsturen waar nodig”, zegt burgemeester Mien Van Olmen (CD&V).

De stad wil ook een eenvoudig reglement opstellen rond de werkingsondersteuning die de verenigingen ontvangen. Daarbij wordt onder meer rekening gehouden met het ledenaantal, het aantal ledenactiviteiten en het aantal open gemeenschapsvormende initiatieven. Bovendien moet een vereniging dat maar één keer laten weten. Als er niets verandert, dan krijgt de vereniging de steun automatisch toegekend voor de komende jaren. De reglementen zullen ook systematisch geëvalueerd worden.