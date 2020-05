Studenten kunnen in stilte studeren in ‘t Schaliken en het Dorpshuis Wouter Demuynck

15u06 0 Herentals Vanaf 2 juni stelt de stad Herentals cultuurcentrum ‘t Schaliken in het centrum en het Dorpshuis in Noorderwijk ter beschikking van studenten die in alle stilte willen studeren. Er zijn allerlei regels getroffen om alles veilig te laten verlopen.

Studenten kunnen op weekdagen van 2 tot 30 juni komen studeren, van 9 tot 12 uur en van 13 tot 16 uur. In het cultuurcentrum is het aantal studenten beperkt tot 30 en in het het Dorpshuis geldt er een beperking van 20 studenten aangezien de studieplekken verspreid zijn over de zaal.

Aan de studenten wordt gevraagd om de handen te ontsmetten aan de inkom van de zaal, een mondmasker te dragen en op een veilige afstand van elkaar te blijven. Een plaats reserveren kan bij de dienst toerisme en cultuur via 014/21.90.88.