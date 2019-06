Straatschildering aan schoolpoort van De Leertuin voor betere verkeersveiligheid Wouter Demuynck

24 juni 2019

14u27 0 Herentals Buurtvereniging vzw De Molekens gaat de handen in elkaar slaan met buurtscholen De Leertuin en Ibis. Zo maakten enkele kinderen uit de wijk de Molekens afgelopen weekend een straatschildering aan De Leertuin om de verkeersveiligheid bij de schoolpoort te verbeteren. Freinetschool Ibis zal onder meer haar speelplaats en buitenruimtes tijdens de zomervakantie ter beschikking stellen van De Molekens, maar ook van enkele andere lokale verenigingen.

Aan De Leertuin vind je sinds dit weekend een witte strook met rode bollen op de grond geschilderd om zo op een speelse manier de laatste meters naar de schoolpoort te overbruggen. Het is echter niet alleen speels, het zorgt ook voor meer zichtbaarheid. “Op de ruime parking van De Leertuin ontstaan namelijk dagelijks situaties waarbij auto’s, fietsers en voetgangers dicht langs elkaar heen moeten rijden. Een situatie die zowel volgens de school als volgens automobilisten, fietsers en voetgangers voor verbetering vatbaar is”, klinkt het bij de buurtvereniging, die daarop rond de tafel ging zitten met de directie en ouderraad van de school om op termijn een plan te bedenken waardoor de situatie rondom de school voor iedereen verbeterd kan worden.

“Door een kiss and ride-zone te voorzien, bijvoorbeeld, waar ouders kunnen stoppen die hun kind niet helemaal meer tot aan de poort begeleiden. Of duidelijker eenrichtingsverkeer op de parking, zodat auto’s die in en uit de parkeerplaatsen rijden minder risico lopen om elkaar te raken. En ook een duidelijkere scheiding tussen ruimte voor auto’s, zwakke weggebruikers en wachtende kinderen en ouders. De ludieke actie van deze week is een eerste stap om te tonen hoe je met relatief eenvoudige ingrepen toch duidelijker dergelijke zones kan afbakenen. Het doel is om ook in overleg met de stad op zoek te gaan naar permanente oplossingen.”

Ook met freinetschool Ibis voert de buurtvereniging De Molekens regelmatig overleg en wordt er samengewerkt. Zo organiseren ze elke maand een fietsapplaus bij de toegang van de school, die dan ook telkens als autovrij fietsstraat wordt ingericht. Deze zomer kan de school bovendien haar buitenruimte ter beschikking stellen voor externe verenigingen. Niet alleen voor de De Molekens, maar ook voor enkele Herentalse jeugdbewegingen zoals circusschool Locorotondo. Dankzij deze samenwerking kon de school ook extra middelen aantrekken die het onder andere investeert in een basketbalring en een nieuw blotevoetenpad.