Stig Broeckx eregast tijdens Herentals Fietst: “Zijn prestatie is nog straffer dan die van de Tourrenners” Jef Van Nooten

28 juli 2019

18u58 8 Herentals De organisatoren van Herentals Fietst hebben Stig Broeckx kunnen strikken als eregast. Het Boretti na-Tourcriterium brengt op die manier hulde aan het revalidatieverhaal van Stig. “Hij krijgt een ereronde in een cabrio.”

Het na-Tourcriterium in Herentals vindt plaats op 1 augustus. Streekgenoot Stig Broeckx zal van de partij zijn als eregast. “We willen zo hulde brengen aan de onwaarschijnlijk straffe prestatie die de Kempenaar de voorbije drie jaar leverde. Wat hij doet, is nog straffer dan de prestaties van de Tourrenners”, klinkt het bij de organisatoren.

Ene van bij ons

Bezoekers kunnen Stig Broeckx toejuichen voor aanvang van het criterium. “Stig krijgt om te beginnen rond 19 uur een zitje in de eerste van de reeks cabrio’s waarin de grootste Tourhelden voor de wedstrijd een ereronde krijgen”, vertelt voorzitter Charles Van de Wouwer. “Wij roepen iedereen op om massaal post te vatten langs het parcours. Als Kempenaar kunnen we alleen maar heel trots zijn dat dit er ‘ene van bij ons’ is. Daarom hopen we dat het applaus voor onze streekgenoot tijdens die 1,8 km tot ver buiten onze stad te horen is. Stig zal, na de ereronde op het parcours, om 19.30 uur ook het startschot van de wedstrijd voor profs geven.”

To Walk Again

De organisatoren kiezen niet toevallig voor Stig Broeckx als eregast. Zijn unieke revalidatieverhaal past perfect bij To Walk Again, het goede doel waarvoor het na-Tourcriterium in Herentals al jaren promotie maakt. “Bij To Walk Again en het postrevalidatiecentrum REVAlution van To Walk Again in Herentals leggen dagelijks mensen na een zware tegenslag een lange weg af”, zegt Bart Timperman, PR-verantwoordelijke van het Boretti na-Tourcriterium. “Voor hen is Stig Broeckx het grote voorbeeld dat het onmogelijke kan. Dat Stig na die lange, zware weg zo optimistisch in het leven staat en zijn verhaal ook zo mooi deelt, maakt van hem in onze ogen één van de strafste wielrenners ooit. Een criterium biedt de kans om toprenners toe te juichen, wel: dit is de absolute top.”

Staprobot

Bij het na-Tourcriterium in Herentals is het al enige jaren de gewoonte dat het klassieke bloemenmeisje wordt vervangen door Jolien Van Loy in een staprobot. “Zij is een verlamde Kempense die dankzij een staprobot van To Walk Again weer kan stappen tijdens de revalidatie. Herentals wil de huldiging van Stig Broeckx daarom, meteen na de huldiging van de winnaar van het Boretti na-Tourcriterium, afronden met een bos bloemen van Jolien voor deze topkerel. Hopelijk onder een daverend applaus van een massa mensen.”