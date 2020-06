Stadsbestuur en Golfclub Witbos met stomheid geslagen door beslissing van minister Demir: “Zowat van onze stoel geblazen” Wouter Demuynck

07 juni 2020

17u02 1 Herentals Het valt het Herentalse stadsbestuur en Golfclub Witbos zwaar dat Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) een Het valt het Herentalse stadsbestuur en Golfclub Witbos zwaar dat Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) een streep door de uitbreiding van de golfclub in Noorderwijk heeft getrokken. Dat de minister de goedkeuring weigert wegens de bomenkap, gaat er bij hen niet in. “Daarover was meer dan tien jaar geleden al een akkoord met het Agentschap voor Natuur en Bos.”

Het nieuws komt voor Golfclub Witbos als een donderslag bij heldere hemel. De plannen leken in kannen en kruiken, klinkt het bij clubvoorzitter Patrik De Cat. “Dit is geen manier van werken voor een overheid. Zij zijn meer dan tien jaar meegegaan in het dossier. Er werden studies uitgevoerd die een positieve beoordeling kregen, de voorlopige vaststelling door de Vlaamse overheid was een belangrijke stap en na het openbaar onderzoek hebben we het plan nog lichtjes aangepast”, zegt De Cat, die in Herentals namens CD&V ook schepen van financiën is.

“Er lag een consensusplan klaar dat wettelijk in orde was en door het kabinet van de minister zelf voorbereid was. We hebben het er heel moeilijk mee dat het plan niet op de agenda van de ministerraad wordt gezet, terwijl daar geen gegronde reden voor is. We zijn zowat van onze stoel geblazen.”

Bomenkap

Het bezwaar van de bomenkap begrijpt de clubvoorzitter dan ook niet. “Er worden inderdaad bomen gekapt, maar dat was meer dan tien jaar geleden al zo afgesproken met het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB). Die bomen zullen gecompenseerd worden. Bovendien gaat het om uitheemse bomen - grove den en Amerikaanse eik - die ANB zelf geleidelijk kapt en vervangt door inheemse bomen. Dat was net wat wij ook gingen doen. We gaan hiermee naar een kwalitatiever eindresultaat.”

Elektronische procedure

Toch is er voor de golfclub nog een strohalm. De uiterlijke termijn om het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) definitief vast te stellen ligt op 9 juni. “Normaal komt de Vlaamse overheid fysiek elke vrijdag bij elkaar voor de ministerraad. Die is al voorbij, maar er is nog een elektronische procedure waarbij de minister-president kan beslissen om dit alsnog te agenderen zodat de leden van de ministerraad dit toch nog elektronisch kunnen goedkeuren. We gaan nu proberen de betrokken ministers te informeren en duiding te geven bij dit dossier. Er zijn al tien jaar diverse positieve beslissingen over het dossier genomen, dan kan je zonder nieuw argument niet opeens zeggen: we stoppen ermee, bedankt voor die tien jaar werk.”

“Onbegrijpelijk”

Ook burgemeester Mien Van Olmen (CD&V) is zwaar teleurgesteld in de gang van zaken. “Twaalf jaar is er gezocht naar een manier om het grote militaire domein van 45 hectare om te vormen tot een prachtige site met natuurversterking en heideherstel, wandel- en fietsroutes doorheen de site, uitbreiding van de huidige 13 holes naar 18 holes, een evenwichtig kader voor evenementen in de militaire loodsen, een speelbos voor de kinderen en ruimte voor een sporthal voor onze inwoners. De minister draagt hier een verpletterende verantwoordelijkheid, in plaats van 45 hectare aan de bevolking te geven blijft er nu een blinde vlek militair domein waar geen regels gelden. Onbegrijpelijk.”