Stad wil verdoken armoede actief opsporen met maatschappelijk werker: “We willen de meest kwetsbaren bereiken” Wouter Demuynck

06 oktober 2020

13u16 0 Herentals Sinds begin oktober zet het stadsbestuur van Herentals een maatschappelijk werker in om de meest kwetsbare inwoners, die vaak nog niet gekend zijn bij de sociale dienst, te bereiken. Met die zogenaamde outreacher wil de stad op een actieve wijze verdoken armoede zichtbaar maken.

Het initiatief is tot stand gekomen omdat de stad merkte dat heel wat burgers, en dan vooral de meest kwetsbare, de sociale dienst van het OCMW niet kennen of de drempel ernaar te hoog vinden en zo dus hun sociale rechten niet kunnen uitputten.

Binnen het dienstencentrum Convent2 is er al jarenlang een bezoekersproject, waarbij een maatschappelijk werkster huisbezoeken bij senioren doet om te bekijken welke hulp- of dienstverlening ze nodig hebben. Sinds deze maand is zo’n functie er ook binnen de sociale dienst van het OCMW.

Verdoken armoede

“De outreacher moet de meest kwetsbaren, die vaak nog niet gekend zijn bij de sociale dienst, bereiken. Eigen aan outreach is dat de maatschappelijk werker de veilige ruimte van het bureau achter zich laat en gaat werken in de leefwereld van cliënten die geen of nog geen vraag naar hulp stellen. Op die manier proberen we op een actieve wijze de verdoken armoede en kwetsbaarheid zichtbaar te maken zodat we de zorgbehoevenden naar de juiste zorghulp kunnen leiden”, zegt schepen van Zorg Peter Bellens (CD&V).

Aanspreekpunt

De maatschappelijk werker zal onder meer worden ingeschakeld voor personen die geconfronteerd worden met een mogelijke uithuiszetting en zal fungeren als aanspreekpunt rond racisme op de huizenmarkt en voor scholen in de strijd tegen armoede. Daarnaast zal de maatschappelijk werker ook burgers, die éénmalig de weg naar de sociale dienst hebben gevonden maar daarna van de radar zijn verdwenen, actief contacteren en onderzoeken waarom ze zijn afgehaakt. In moeilijke dossiers zal de outreacher ten slotte een soort buddyfunctie vervullen om te vermijden dat het dossier vastloopt.