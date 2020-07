Stad wil sluikstortprobleem rond industriegebied oplossen en zoekt locatie waar vrachtwagens kunnen parkeren Wouter Demuynck

15 juli 2020

15u07 0 Herentals Het Herentalse stadsbestuur is op zoek naar een geschikte locatie met vuilbakken en sanitair in de omgeving van het industriegebied waar vrachtwagens kunnen parkeren. Daarmee wil de stad het probleem van sluikstorten in het industriegebied verhelpen.

Het industriegebied van Herentals wordt geregeld geteisterd door sluikstorten, al is het volgens burgemeester Mien Van Olmen (CD&V) nog niet de meest kritieke plek.

“Het is geweten dat er op enkele plekken van het industriegebied wel wat gesluikstort wordt, vaak door chauffeurs die er even parkeren. In die omgeving hebben we daarom een buurtvrijwilliger die er actief is om het wat proper en onder controle te houden. Op het industriegebied gebeurt het echter niet meer dan op enkele andere plekken. We hebben enkele hotspots voor onze mobiele camera’s en voor het industriegebied werd de piste van die camera niet overwogen.”

Vuilbakken

Burgemeester Van Olmen meent dat vuilbakken op het industriegebied plaatsen geen zoden aan de dijk zou brengen. “De meeste plaatsen van sluikstorten krijg je niet meteen opgelost door vuilbakken te plaatsen. Die zetten we vooral in het centrum, waar meer sociale controle is. Wel zijn we al langer op zoek naar een plaats in de omgeving van het industriegebied waar we vrachtwagens kunnen laten parkeren en er vuilbakken en sanitair voorzien zijn. Dat zou volgens ons ook het probleem wegnemen. Samen met de vijf gemeenten van Neteland hebben we aan IOK (Intercommunale Ontwikkelingsmaatschappij voor de Kempen) de vraag gesteld om te zoeken naar een geschikte plek, maar jammer genoeg hebben we die nog niet gevonden.”