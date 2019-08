Stad voert strijd tegen zwerfkatten op: budget bijna verdubbeld én nu ook online meldpunt Jef Van Nooten

20 augustus 2019

09u14

Het stadsbestuur van Herentals wil het probleem van de zwerfkatten in de stad oplossen. Om de vrijwilligers van het zwerfkattenproject zoveel mogelijk papierwerk te besparen, komt er een online meldpunt. “We bekijken ook hoe het huidige budget beter ingezet kan worden”, klinkt het.

De stad Herentals telt naar schatting enkele honderden zwerfkatten. Het probleem manifesteert zich onder meer aan Heiberg, Watervoort, Eilandje, Krakelaarsveld en wijk De Molekens.

Vele jaren geleden werd reeds een zwerfkattenproject opgestart. De stad rekent daarbij op Heidi De Kort om zwerfkatten te vangen. Zij worden dan gesteriliseerd of gecastreerd door een dierenarts om nadien terug losgelaten te worden op de plaats waar ze zijn gevangen. Voor Heidi De Kort, die wel op hulp van Ann De Craen kan rekenen, is het vaak dweilen met de kraan open. “Ik krijg veel meer meldingen over zwerfkatten dan dat ik er kan vangen”, vertelt Heidi. “Voor een sterilisatie van een kattin betalen we 90 euro bij de dierenarts, voor castratie van een kater 40 euro. Dan kan je maar een beperkt aantal zwerfkatten per jaar laten behandelen, als je weet dat het budget voor het zwerfkattenproject jarenlang 3.000 euro is geweest.”

Als er ergens twee zwerfkatten zitten, is het belangrijk om snel te steriliseren of te castreren. Want voordat je het beseft, zitten er veertig Heidi De Kort

6.000 euro

Vorig jaar kreeg Heidi De Kort een budget van 4.000 euro toegekend. Daarmee bracht ze 33 kattinnen en 22 katers naar de dierenarts. In april 2019 was Heidi’s budget voor dit jaar al op. Het zag er naar uit dat ze de rest van het jaar geen katten zou kunnen vangen, maar recent kreeg ze te horen dat ze terug aan de slag mag. Het budget voor dit jaar wordt opgetrokken tot 6.000 euro. Een bedrag dat weliswaar nog te laag ligt om alle zwerfkatten te laten behandelen. Heidi hoopt daarom ook op een mentaliteitswijziging bij inwoners. “Mensen moeten zwerfkatten sneller melden. Als er ergens twee zwerfkatten zitten, is het belangrijk om snel te steriliseren of te castreren. Want voordat je het beseft, zitten er veertig”, zegt Heidi De Kort. “En mensen zien graag kittens. Wanneer die geboren worden in hun buurt, vinden ze dat niet erg. Maar ze vergeten dat die kittens ook groot worden. Dan bellen ze mij, maar dan is het eigenlijk al weer te laat.”

Administratieve rompslomp

Het stadsbestuur maakt intussen werk van een nieuw zwerfkattenbeleid. “Na een overleg met de vrijwilligers kwamen verschillende pijnpunten naar boven. Vroeger stonden de vrijwilligers in voor het hele project, van het bijhouden van de gegevens, tot het aannemen en registreren van oproepen tot het eigenlijke werk op het terrein. We willen met het nieuwe project hun inzet koesteren en voorbehouden voor het werk op het terrein”, zegt schepen van Dierenwelzijn Yoleen Van Camp. “Daarom gebeurt voortaan zoveel mogelijk van de administratieve rompslomp automatisch of door de diensten. Vanaf vandaag staat er een online meldpunt op de website van de stad waar de Herentalsenaar meldingen 24 op 24 en 7 op 7 kan insturen. Mensen zonder wifi of computer kunnen ook bellen of langskomen op het stadsloket. Het beheer gebeurt door de stadsdiensten. Hierdoor krijgen de vrijwilligers hun handen vrij voor het werk op het terrein.”

Asielen

De stad bekijkt ook hoe het huidige budget voor het steriliseren van katten beter kan ingezet worden. “Hoe meer de vrijwilligers zich inzetten, hoe meer er gesteriliseerd moet worden en hoe sneller het budget opraakt. Met het online meldpunt komt er een duidelijker overzicht van de grootte van de problematiek, de opvolging en de nodige budgetten, zodat die ook kunnen volgen”, besluit Van Camp. “In een volgende fase wil de stad de krachten bundelen met de gemeenten van het Neteland. Het plan zou zijn om samen een dierenarts in de arm te nemen. Ook moet de afstemming met de asielen beter. Katten die nog geplaatst kunnen worden, moeten een kans krijgen via het asiel, maar ook hier geldt dat er tegenover die inspanningen ook steun in ruil moet komen.”