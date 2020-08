Stad sluit overeenkomst met dierenartsen om zwerfkatten te steriliseren of castreren Wouter Demuynck

12 augustus 2020

13u19 0 Herentals Het Herentalse stadsbestuur heeft een overeenkomst gesloten met drie dierenartsen uit Herentals in het kader van het zwerfkattenproject. De dierenartsen zullen de gevangen zwerfkatten verzorgen en steriliseren of castreren.

De stad Herentals werkt voor het zwerfkattenbeleid al een tijdje samen met enkele vrijwilligers. Zij staan, samen met de stedelijke werkplaats, in voor het vangen van zwerfkatten. Het stadsbestuur heeft nu een overeenkomst afgesloten met drie dierenartsen om deze zwerfkatten te verzorgen en steriliseren of castreren. Na de behandeling brengen de vrijwilligers de katten naar het asiel of plaatsen zij ze terug in hun natuurlijke omgeving.

Het stadsbestuur roept daarnaast op dat het belangrijk blijft om zwerfkatten te melden. Dat kan via het formulier op www.herentals.be/zwerfkatten of via 014/28.50.50.