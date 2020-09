Stad organiseert fysieke infomarkt rond aanvraag voor windmolens in Plassendonk Wouter Demuynck

11 september 2020

15u56 1 Herentals Het Herentalse stadsbestuur organiseert op maandag 21 september een infomarkt over de omgevingsvergunningsaanvraag van Engie om op Plassendonk drie windmolens te bouwen. Het openbaar onderzoek daarvoor loopt nog tot 26 september.

Het openbaar onderzoek rond het windmolendossier Plassendonk liep van 20 juli tot en met 18 augustus, maar in het Omgevingsloket van de Vlaamse overheid stond het dossier onvolledig. Daarom moest er een tweede openbaar onderzoek gevoerd worden, dat sinds 28 augustus loopt en eindigt op 26 september.

Enkel op afspraak

In de foyer van cultuurcentrum ‘t Schaliken organiseert de stad samen met aanvrager Engie een infomarkt op maandag 21 september. Medewerkers van Engie zullen aanwezig zijn om de vragen van burgers te beantwoorden. De stad neemt bovendien de nodige maatregelen om de markt veilig te laten verlopen.

Een bezoek, dat maximaal 30 minuten kan duren, is enkel mogelijk op afspraak via www.herentals.be/plassendonk of 014/28.50.50. Je mag bovendien met maximaal twee personen uit een gezin komen en voor elke persoon dient er apart een afspraak gemaakt te worden. Het dragen van een mondmasker is verplicht en ook de nodige afstand van elkaar dient steeds gerespecteerd te worden.