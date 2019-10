Stad krijgt bijna 10 miljoen extra door Vlaams regeerakkoord Wouter Demuynck

03 oktober 2019

14u25 0 Herentals De stad Herentals ontvangt dankzij het nieuwe Vlaamse regeerakkoord een extra investeringsbudget van 9.872.482 euro. N-VA Herentals wil dat budget verder investeren in onder meer het middenstandsbeleid, de dorpscentra van Noorderwijk en Morkhoven en een betere verkeersveiligheid.

De Vlaamse overheid neemt de helft van de zogenaamde ‘responsabiliseringsbijdrage’ voor de betaling van de ambtenarenpensioenen over en geeft de gemeenten ook extra budget omwille van hun open ruimte. Daarnaast blijft ook het gemeentefonds de komende jaren elk jaar met 3,5% groeien.

“Met dit geld kunnen we onze stad écht beter maken”, zegt eerste schepen Yoleen Van Camp (N-VA). “N-VA Herentals wil dat onze stad met de bijkomende Vlaamse financiering bij voorkeur investeert in een sterk middenstandsbeleid, in de dorpscentra van deelgemeenten Noorderwijk en Morkhoven en in de opwaardering van het stadscentrum en een betere verkeersveiligheid voor voetgangers en fietsers.”