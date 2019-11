Stad koopt site van zaal ‘t Hof: ruimte voor nieuwe feestzaal en appartementen Wouter Demuynck

13 november 2019

21u23 0 Herentals Het stadsbestuur van Herentals heeft zaal ‘t Hof en zijn omgeving - namelijk Jeugdhuis Tiener, het pleintje voor de zaal en het parkje achter de zaal tot aan ‘t Loopke - gekocht van het vzw Dekenaat Zuiderkempen. Die aankoop was noodzakelijk voor de aanleg van een ondergronds parkeerterrein en de bouw van een nieuwe stadsfeestzaal.

In 1996 kreeg het stadsbestuur van Herentals zaal ‘t Hof en de omgeving in erfpacht, voor een jaarlijkse huurprijs die in 2018 ongeveer 57.000 euro bedroeg, van vzw Dekenaat Zuiderkempen regio Herentals.

Ontbrekende schakel

Die erfpacht liep normaal tot 2046, maar het stadsbestuur vroeg aan het Dekenaat om de volledige locatie te kunnen aankopen. “De locatie ligt immers centraal in het binnengebied dat de stad aan het ontwikkelen is. In een eerste fase gebeurde al de vernieuwing van het stadspark, de heropwaardering van ‘t Loopke en de aanleg van een parkeerterrein achter zaal ‘t Hof”, zegt burgemeester Mien Van Olmen (CD&V). “Voor de verdere ontwikkeling van het binnengebied zijn zaal ‘t Hof en de omgeving een belangrijke ontbrekende schakel.” Uiteindelijk ging het Dekenaat akkoord met de verkoop van de site. De stad telt 2.156.200 euro neer voor de aankoop, inclusief de afkoop van de huidige erfpacht.

Masterplan

Volgens het masterplan uit 2014 biedt de locatie plaats voor een nieuwe stadsfeestzaal, een ruim ondergronds parkeerterrein en een brede link met het stadspark. “We willen deze eigentijdse invulling realiseren en op deze plek een extra meerwaarde creëren voor het centrum van de stad. We doen de aankoop omdat we op termijn ook enkele appartementen willen laten bouwen in het binnengebied. Enkel als de stad eigenaar is, kan de stad een deel van dit woonproject ook weer doorverkopen.”