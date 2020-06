Stad kent 1.320 vierkante meter extra terrasruimte toe Wouter Demuynck

07 juni 2020

20u10 0 Herentals Het Herentalse stadsbestuur heeft in totaal 1.320 vierkante meter extra terrasruimte toegekend aan zeventien horecazaken uit Herentals, Noorderwijk en Morkhoven die daarvoor een aanvraag indienden.

De uitbreiding van de terrasruimte is voor veel horecazaken noodzakelijk om te voldoen aan de verplichte 1,5 meter afstand. “Deze week ontvingen we al van zeventien zaken een aanvraag tot terrasuitbreiding, goed voor 1320 vierkante meter extra terrasjesruimte in onze stad, bovenop de alle reeds bestaande terrassen”, zegt schepen van Middenstand Yoleen Van Camp (N-VA). “Aan elke vraag konden we alvast tegemoetkomen voor de start op maandag. Uiteraard kunnen nieuwe aanvragen nog ingestuurd worden, die worden ook op een paar dagen tijd behandeld.”

Aangepast verkeersregime

Het kernwinkelgebied van Herentals werd eerder al omgevormd tot woonerf, zodat voetgangers en fietsers de volledige breedte van de baan mogen gebruiken. Auto’s mogen er rijden tegen een stapvoets tempo. “We wachten de tweede golf van aanvragen tot terrasuitbreiding nog even af. Als dan blijkt dat in bepaalde straten een aangepast verkeersregime nodig is, zullen we dit in overleg met Handelshart uittekenen”, vervolgt burgemeester Mien Van Olmen (CD&V).

“Belangrijk is nu dat iedereen snel en veilig kan starten en onze horeca weer vertrokken is. Als stad zoeken we voor iedereen oplossingen, maar de doorgang van 1,5 meter moet te allen tijde gerespecteerd wordt, zodat mensen met rolstoel bijvoorbeeld vlot kunnen passeren. Hier zullen we ook op toekijken.”

Promotiecampagne

De stad rolde samen met middenstandsvereniging Handelshart Herentals ook een promotiecampagne uit waaraan onder meer wielrenners Sanne Cant en Jan Bakelants en Miss België Celine Van Ouytsel hun medewerking verleenden. In de verschillende promofilmpjes nodigen ze bezoekers uit tot een bezoek aan Herentals, met tussenstops bij de winkels en horeca.