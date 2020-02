Stad investeert 200.000 euro in uitbreiding van ANPR-cameranetwerk Wouter Demuynck

13 februari 2020

13u28 2 Herentals De stad Herentals gaat dit jaar nog 200.000 euro investeren in de verdere uitrol van het ANPR-cameranetwerk. De camera’s zullen in Noorderwijk en Morkhoven controleren op de tonnagebeperking, op de Geelseweg en Lichtaartseweg komt er trajectcontrole.

Op de gemeenteraad vroeg raadslid Jennis Wagemans (N-VA) aan het bestuur hoe ver de uitrol van ANPR-camera’s staat. Burgemeester Mien Van Olmen (CD&V) kon hem vertellen dat de politie Neteland enkele weken geleden advies heeft gegeven over de locaties voor de camera’s.

Tonnagebeperking

“We hebben de locaties ook nog met onze mobiliteitsraad bekeken en hebben het advies van de politie naar waarde geschat. We hebben de keuze gemaakt om enkele locaties prioritair aan te pakken. We starten dit jaar nog met de uitrol van ANPR-camera’s”, aldus Van Olmen.

“Enerzijds om in Noorderwijk en Morkhoven te controleren op de tonnagebeperking, anderzijds wordt er ook een trajectcontrole ingesteld op de Lichtaartseweg en Geelseweg. In overleg met de gemeente Vorselaar komt er ook een camera op het Heiken om er te controleren op plaatselijk verkeer.”

Budgetwijziging

Het aantal ANPR-camera’s zal bovendien deze legislatuur nog verder uitgebreid worden. “Er zijn nog enkele locaties vanuit het advies van de politie die we volgen, maar daarvoor zal het voorziene budget niet voldoende zijn. Met een budgetwijziging zullen we daarvoor later extra kredieten voorzien.”