Stad Herentals wil 11 van de 13 adviesraden afschaffen: “Band met verenigingen zal verslechteren” Wouter Demuynck

18 september 2019

17u57 2 Herentals De leden van de sport- en cultuurraad zijn niet tevreden over de hervorming van de adviesraden die de stad wil doorvoeren. 11 van de 13 adviesraden zullen worden opgeheven. De leden vrezen dat de band met het verenigingsleven zal verslechteren, maar burgemeester Mien Van Olmen (CD&V) benadrukt dat de raden nog steeds hun stem zullen kunnen laten horen.

Het schepencollege stelde dinsdagavond de plannen voor de hervorming van de adviesraden aan alle geïnteresseerden voor in de Lakenhal. Daarvoor nam de stad experten van Vormingplus Kempen onder de arm en organiseerde het een inspiratieavond en workshop voor de huidige adviesraden en geïnteresseerde burgers. Op basis van die ontmoetingen stelde Vormingplus een rapport op met aanbevelingen voor de stad. Concreet zullen 11 van de 13 adviesraden verdwijnen - de jeugdraad en Gecoro blijven bestaan omdat dat wettelijk verplicht is.

Drie ‘strategische ateliers’

In de plaats daarvan komen drie strategische ateliers rond de sectoren vrije tijd, zorg en welzijn, en stadsontwikkeling. Die ateliers bestaan telkens uit één vertegenwoordiger per adviesraad, een waarnemend schepen, de sectormanager, de participatieambtenaar en telt voorts minstens 30% burgers. De ateliers geven zelf geen advies, maar organiseren en sturen verschillende groepen. “We gaan zo van een heel hiërarchisch kader naar een veel vrijere structuur. De adviesraad als instituut wordt afgeschaft, maar ze kunnen perfect functioneren als werkgroep of denktank. Daarin gaan we ook dezelfde ondersteuning als nu voorzien. Ze leveren enkel niet meer rechtstreeks aan het schepencollege, maar aan het atelier”, verduidelijkt burgemeester Mien Van Olmen (CD&V).

“Vroeger had je 13 structuren die ingevuld werden door de gemeenteraad. Als je daartoe niet behoorde, kon je zes jaar lang geen advies geven. Dat halen we nu weg, in de plaats daarvan komen die drie strategische ateliers die advies organiseren en waartoe iedereen zich kan wenden - een vereniging, werkgroep, individuen, enzovoort. Voor de ateliers ligt geen aantal leden vast, het belangrijkste is dat er genoeg expertise aanwezig is. Om de trajecten goed te ondersteunen gaan we een participatieambtenaar aanwerven, die onder andere de adviezen zal inwinnen en bevragingen zal organiseren.”

Eén vertegenwoordiger

De leden van de sport- en cultuurraad hebben hun bedenkingen bij de plannen. “Aan de sport- en cultuurraad, elk met een dagelijks bestuur van 10 tot 15 leden, zal worden gevraagd om één enkele vertegenwoordiger voor het ‘strategisch atelier vrije tijd’ af te vaardigen. De andere vrijwilligers worden – wellicht enkel spreekwoordelijk – bedankt voor bewezen diensten”, zegt Bart Wynants, voorzitter van de cultuurraad, namens de cultuur- en sportraad. “Er zijn door de invoering van de strategische ateliers geen raden meer die een band onderhouden met de Herentalse verenigingen.” Ook oppositieraadslid Jan Bertels (sp.a) ziet de hervorming niet zitten. “Op procedureel vlak was dit een voorbeeld van non-participatie. Het resultaat stond al vast: met de inbreng van de raden is niets gedaan. Verenigingen, die toch een belangrijk segment van onze stad zijn, zet je ook niet zomaar koudweg aan de kant. Het is geen of-ofverhaal, maar een en-enverhaal: zowel de verenigingen als nieuwe vormen van participatie zoals burgerbewegingen of een online platform moeten aan bod komen. Nu elke raad één vertegenwoordiger krijgt, gaan die mensen afhaken.”

Volgens Van Olmen biedt de nieuwe structuur echter een antwoord op de verzuchtingen die tijdens het participatietraject naar boven zijn gekomen. “Toen werd duidelijk dat er niet genoeg jong bloed kan aangetrokken worden en dat er meer ruimte moest komen voor ad hoc-advies. Met deze structuur kunnen we het bestaande voortzetten en aanvullen met engagement dat misschien niet zo langdurig is. Het is pionierswerk: we gaan het heel goed opvolgen.” Op de gemeenteraad van december worden de leden van de strategische ateliers aangesteld. De bedoeling is om dan vanaf 2020 van start te gaan met de ateliers.