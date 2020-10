Stad Herentals start met diervriendelijk sterilisatievoer om duivenpopulatie in te dijken Jurgen Geyselings

05 oktober 2020

16u39 0 Herentals Het stadsbestuur van Herentals start met anticonceptievoer om overlast van duiven aan te pakken. Deze diervriendelijke methode bestaat in het gecontroleerd voeren van de duiven met een korrel waardoor de eieren onvruchtbaar worden.

De methode wordt gesteund door GAIA, de Koninklijke Belgische Duivenbond en de Vlaamse Raad voor Dierenwelzijn. Het voederen met de speciale korrel gebeurt door een erkende dierenarts en heeft geen gekende nevenwerkingen op andere vogelsoorten. “Dit is de meest diervriendelijke manier om de duivenpopulatie in te perken. De dieren worden gecontroleerd gevoerd met een beperkte hoeveel korrels die hun eieren onvruchtbaar maken, waardoor hun aantal jaar na jaar afneemt”, licht Yoleen Van Camp (N-VA), schepen van Dierenwelzijn toe. “Al midden vorig jaar besliste het stadsbestuur om de overlast van duiven op de meest diervriendelijke manier aan te pakken. De methode is al in verschillende steden operationeel en boekt goede resultaten, met een vermindering van de populatie tot 30% na een jaar en van 60 tot 80% op 5 jaar tijd.”

(Lees verder onder de foto)

Dominante duiven

Galuvet voerde al voorbereidende tellingen uit en selecteerde de gewenste locaties, namelijk in het centrum van Herentals en Noorderwijk, waar de populatie te groot is. Daardoor is de overlast op die locaties ook het grootst. Schade in de kerk, aan het dorpshuis, verstopte dakgoten, bevuilde bushaltes en ingangen en ziekteverspreiding zijn hiervan het gevolg. Op basis van de tellingen wordt ook het benodigde aantal korrels berekend, dit is enkel bedoeld om de dominante duiven te voeren. De duiven krijgen de contraceptie verwerkt in maïskorrels gevoerd. Dagelijks wordt er een beperkte hoeveel R12 toegediend, waardoor zo goed als alle behandelde maïskorrels onmiddellijk opgegeten worden door dominante duiven. Op vogels hoger in de keten werd geen effect vastgesteld.

Wie na de campagne hardnekkig blijft voederen, riskeert een boete tot 250 euro Burgemeester Mien Van Olmen (CD&V)

In de politiecodex werd een passage opgenomen die het voederen van duiven verbiedt. “Het is expliciet niet de bedoeling om al meteen pv’s uit te delen. Eerst rolt de stad een sensibiliserende campagne uit”, weet burgemeester Mien Van Olmen. “Met ludieke borden en boodschappen op sociale media wordt duidelijk gemaakt dat duiven best niet gevoederd worden, omdat ze dan sneller voortplanten, en de overlast toeneemt op het publieke domein, op terrassen van cafés en restaurants, beschadiging door hun uitwerpselen van historische gebouwen en in uitzonderlijke gevallen een bedreiging van de volksgezondheid. De stad rekent op de Herentalsenaar om de hinder mee in te dijken. Wie na de campagne hardnekkig blijft voederen, riskeert een boete tot 250 euro.”