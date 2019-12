Stad heeft na aankoop van woning dorpsplein van Morkhoven volledig in handen: “Dorpskern niet alleen mooier, maar ook veiliger maken” Wouter Demuynck

27 december 2019

20u13 0 Herentals De stad heeft een akkoord gesloten met de eigenaars van Molenstraat 55 in Morkhoven (Herentals) om de woning aan te kopen. In september kocht de stad ook al de woning in Molenstraat 53 aan.

Beide woningen maken deel uit van een hoeve, het enige gebouw dat nog op het dorpsplein in Morkhoven staat. Door de woningen aan te kopen, komt het dorpsplein in Morkhoven volledig in handen van de stad.

“Dit biedt mogelijkheden om het plein de komende jaren te herwaarderen en de dorpskern niet alleen mooier, maar ook veiliger maken”, klinkt het bij het stadsbestuur.