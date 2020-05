Stad bereidt zich voor op heropening van winkels: voetgangers op de rijbaan, kleurrijke vloerstickers en extra koopzondagen Wouter Demuynck

06 mei 2020

18u55 0 Herentals De heropening van de winkels op 11 mei gaat ook in Herentals gepaard met allerlei bijkomende maatregelen. Zo wordt het kernwinkelgebied omgevormd tot een woonerf, zodat voetgangers ook de rijbaan kunnen gebruik om zo voldoende afstand te houden.

De Herentalse handelaarsvereniging Handelshart vzw heeft een plan opgesteld om vanaf 11 mei de veiligheid van winkeliers en klanten te garanderen. “De klanten worden opnieuw verwelkomd met leuke extra’s en kunnen ook bij vele winkels op zondag terecht. Zo wordt een toeloop vermeden en kan iedereen in alle rust en veiligheid in onze mooie stad komen shoppen”, aldus Tony Van Orshaegen, voorzitter van Handelshart. “Voor het personeel wordt de nodige bescherming voorzien via een groepsaankoop voor mondmaskers, gezichtsmaskers en ontsmettingsmiddel.”

Kleurrijke vloerstickers

Daarnaast komen er op de vloer van de winkels kleurrijke vloerstickers die de vereiste 1,5 meter afstand aangeven. “We hebben er alvast duizend besteld en bijbestelling is mogelijk. We hebben onze handelaars ook bevraagd zodat we in kaart kunnen brengen wie de eerste zondagen de deuren mee wil opendoen en eventueel op afspraak werken, zodat de klanten maximaal gespreid kunnen worden. Alle winkels die open doen op deze koopzondagen worden extra in de kijker geplaatst op de website van Handelshart en sociale media”, zegt schepen van Lokale Economie Yoleen Van Camp (N-VA).

Voetgangers op de rijbaan

Het stadsbestuur steekt eveneens een tandje bij om de veiligheid te waarborgen. Het kernwinkelgebied van Herentals zal omgevormd worden tot een woonerf, zodat bezoekers op voldoende afstand van elkaar door de winkelstraten kunnen stappen. Op een woonerf moeten voetgangers immers niet op het voetpad blijven, maar mogen ze de hele rijbaan gebruiken. Auto’s zijn er nog wel welkom, maar de bestuurders moeten hun snelheid aanpassen aan de trage weggebruikers. De Zandstraat en een deel van de Kerkstraat zullen ook enkelrichting worden voor gemotoriseerd verkeer.

Politie houdt toezicht

Het gratis parkeerkwartiertje zal worden uitgebreid naar een gratis uur. Langparkeerders zullen geweerd worden uit het kernwinkelgebied. Om een bestelling of take-awaymaaltijd af te halen op een afgesproken uur, is bovendien kort stilstaan op de rijbaan toegestaan. “De politie en onze gemeenschapswachten zullen aanwezig zijn om toezicht te doen op deze tijdelijke gewijzigde verkeerssituatie, het parkeerregime en de coronamaatregelen”, zegt burgemeester Mien Van Olmen (CD&V).

“In deze heropstart ligt het accent op veilig en functioneel winkelen. We hebben een mooi en evenwichtig pakket aan maatregelen samengesteld zodat dit mogelijk wordt en toch iedereen zich welkom voelt in onze stad. We zullen deze maatregelen nauw opvolgen en tijdig bijsturen.”