Sporthal voor Noorderwijk en Morkhoven komt er nog deze legislatuur

27 november 2019

18u30 1 Herentals Het Herentalse stadsbestuur gaat voor de nieuwe sporthal voor Noorderwijk en Morkhoven op zoek naar een private partner. De nieuwe sporthal zal er nog deze legislatuur komen.

Op advies van verschillende experten kiest de stad voor een DBFM-formule (Design, Build, Finance, Maintenance, red.), wat betekent dat de stad zal samenwerken met een private partner die de sporthal, inclusief grond, kant-en-klaar aflevert. Dat houdt in dat de private partner instaat voor het ontwerp, de bouw, financiering en het onderhoud van de nieuwe sporthal. De stad bepaalt de maat en de verwachtingen van de sporthal, vervolgens krijgt elke geïnteresseerde partner de kans om mee te dingen.

Duidelijke eisen

“In vorige bestuursperiodes verrichtte de stad heel wat werk en onderzochten we verschillende pistes. Het is echter geen gemakkelijke oefening, omdat de opties schaars zijn. Daarom zijn we met een frisse blik rond tafel gaan zitten om onze eisen scherp te stellen”, zegt burgemeester Mien Van Olmen (CD&V). “Daaruit blijkt de DBFM-formule de beste. We stellen aan de private partner duidelijke eisen naar duurzaamheid, toegankelijkheid en betaalbaarheid toe. De sporthal zal er deze legislatuur nog komen. Het is immers dringend nodig, want de huidige sporthallen hebben een beperkte capaciteit en de sporthal van Noorderwijk heeft zijn beste tijd gehad.”

Dubbel zo grote sporthal

Uit onderzoek van de stad bleek dat de vraag naar sportoppervlakte groot is. Naast de scholen sporten ook de Noorderwijkse badmintonclub, VOC Noorderwijk, Zuiderkempen Diamonds, KWB Sint-Jan, Sint Janskring en Corpus Sanum in de sporthallen van Noorderwijk en Morkhoven. In Noorderwijk maken 235 leerlingen gebruik van de sporthal, in Morkhoven zijn dat er 210.

“We zijn vertrokken van de bestaande behoeftestudie en de studie van de KU Leuven die de gemiddelde gemeentelijke sportinfrastructuuroppervlakte per 100 inwoners becijfert. De beste optie voor Noorderwijk en Morkhoven is dan een sporthal met een sportoppervlakte van 1.500 vierkante meter”, zegt schepen van Sport Yoleen Van Camp (N-VA). “Dat is het dubbele van de huidige oppervlakte van de sporthal van Noorderwijk. De nieuwe sporthal moet ook multifunctionele voorzieningen hebben, zodat verenigingen die dat willen zelf drank of snacks kunnen verkopen.”

