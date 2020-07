Speed Pedelecs zetten hun opmars verder in de Kempen: ‘Meer dan 3000 ingeschreven ‘snelle fietsen’ op amper 4,5 jaar tijd. Stad Geel is koploper.’ Jurgen Geyselings

23 juli 2020

10u32 0 Herentals De voorbije 4,5 jaar zijn er maar liefst 3042 speed pedelecs ingeschreven in de Kempen. Van 227 stuks in 2016 tot bijna duizend in 2019, een verviervoudiging. Federaal parlementslid Yoleen Van Camp uit Herentals vroeg de cijfers op en stelde vast dat Geel, Mol en Herentals koplopers zijn in onze regio.

“Het is duidelijk dat de modal shift dankzij speed pedelecs maar ook elektrische fietsen een enorme boost krijgt. Het is nu aan ons beleidsmakers om te volgen met betere infrastructuur, zowel qua fietspaden als stallingen voor speed pedelecs/elektrische fietsen aan stations”, aldus federaal parlementslid Yoleen Van Camp (N-VA) uit Herentals, die de cijfers opvroeg bij minister Bellot.

Geel koploper

In de Kempen is de stad Geel koploper betreffende het aantal ingeschreven speed pedelecs met 302 nieuwkomers de laatste vier en half jaar. Mol en Herentals staan met respectievelijk 228 en 219 inschrijvingen op plaats twee en drie. Voor het eerste half jaar van 2020 staat de teller op 434 inschrijvingen, waarbij de verkoop afgeremd werd door de impact van het coronavirus.

Het is aan ons, de politiekers, om het gebruik van speed pedelecs te stimuleren en faciliteren. Dit door onder meer de uitrol van een fietsostrade netwerk Yoleen Van Camp (N-VA)

“Het is goed om te zien dat mensen steeds meer op zoek gaan naar alternatieven voor de auto”, weet Van Camp. “De speed pedelec is dan voor veel mensen een interessante optie. Ik denk dat het aan ons, de politiek, is om dat verder te stimuleren en te faciliteren. Ik denk daarbij onder meer aan de uitrol van het fietsostrade netwerk in onze provincie, waarbij we recent met Herentals, Kasterlee, Lille, Turnhout en de provincie een samenwerkingsovereenkomst hebben afgesloten voor de opstart van een autoluw fietsnetwerk tussen Herentals en Turnhout. Ook een belangrijk initiatief is de volledige hernieuwing van de fietsenstalling aan het station in Herentals volgend jaar, waarbij er ruime en beveiligde plaatsen zullen voorzien worden voor speed pedelecs en elektrische fietsen.”

Fietscomfort verhogen

Ten slotte wordt ook getracht het fietscomfort te verhogen, door bijvoorbeeld de heraanleg van een deel van het fietspad tussen Herentals en Lichtaart recent. Op heel wat locaties kwamen al “losse” fietsbeugels bij en mobiele fietsenstallingen. Structurele verbeteringen zijn gepland en gebudgetteerd. “Er komt een oplossing voor de kasseien in het centrum, de centrumstraten en toegangsbanen worden heraangelegd, dito de stationsomgeving en diens fietstunnel”, klinkt het verder. “De fietsader tussen Herentals en Morkhoven wordt op termijn geüpgraded naar een volwaardige fietsostrade en op korte termijn wordt een deel van de hinderlijke obstakels weggehaald. Via IOK komt er een beloningssysteem voor schoolgaande jeugd die de fiets neemt. Een mobiliteitsplan moet een totaaloplossing bieden. In tussentijd zit de stad niet stil en neemt ze “quick-wins” om het de zachte weggebruiker zo aangenaam mogelijk te maken.”

Meer over Bellot

Geel

Herentals

Herentals

IOK

Kasterlee

Kempen

Lichtaart