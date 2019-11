Spar in De Molekens sluit de deuren: “Veel nachten van wakker gelegen” Wouter Demuynck

29 november 2019

17u28 2 Herentals Na zo’n 70 jaar verdwijnt komende zaterdag een vaste waarde in woonwijk De Molekens in Herentals. Uitbaatster van Spar-supermarkt Els Van Ceulen (41) sluit haar buurtwinkel omdat die niet meer rendabel is.

Zo’n 6,5 jaar geleden nam Els Van Ceulen de uitbating van Spar in de Lindenlaan op zich. Het familiebedrijf, waarvoor ook haar ouders, broer en schoonzus werken, baat ook Spar in Poederlee (Lille) uit. De winkel in woonwijk De Molekens in Herentals moet nu noodgedwongen sluiten, want de zaak brengt niet meer genoeg op.

Emotionele dag

“Jongere mensen winkelen anders. We zijn een buurtwinkel, waarnaar ze komen als je enkele flessen melk of een pak koffie tekort hebt. Maar daar kan je niet van blijven overleven. Tegenwoordig is er ook een pak meer keuze aan winkels dan zo’n tien jaar geleden”, aldus Els Van Ceulen. Zo valt zaterdag definitief het doek over de winkel die al een 70-tal jaar gevestigd is in De Molekens.

“Ik vind het ook heel jammer. Ik heb er veel nachten van wakker gelegen. Zaterdag zal een emotionele dag worden, met veel afscheidsknuffels, de laatste babbeltjes en veel tranen. Vandaag (donderdag, red.) heb ik al enkele tekeningen gekregen. Dat is natuurlijk heel leuk. Je kent al die mensen die hier komen intussen bij naam en hun hele historie. Dat sociaal contact ga ik het meeste missen, want het is voor de klanten dat je het in de eerste plaats doet.”

Poederlee

De winkelwaren zullen verhuizen naar de winkel in Poederlee. Twee vaste medewerkers zullen ook verhuizen naar Poederlee. “Ze zijn allebei al iets ouder, dus voor hen zou het niet evident zijn om een nieuwe job te vinden. We willen hen niet op straat zetten, want we zijn altijd heel tevreden over hun werk geweest. De andere medewerkers zijn een drietal interimmers. Die hebben allemaal al een nieuwe job gevonden.”

Wat zij zelf nadien gaat doen, weet Els nog niet. “Het zal iets helemaal anders worden. Ik heb donderdag nog een operatie voor de boeg nadat ik oktober al aan mijn knie werd geopereerd. Ik ga nu dan ook eerst even rust nemen. Nadien ga ik voor een job met niet te veel zorgen. Mogelijk ga ik wel werken in een winkel, zonder dat ik er de leiding heb.”

Vaste klanten

Ook de vaste klanten vinden het jammer dat de buurtwinkel voorgoed verdwijnt. Huishoudhulp Petra Hagen kwam er geregeld boodschappen doen voor een bejaard koppel dat in De Molekens woont. “Het is toch wel het gespreksonderwerp in de winkel. Iedereen vraagt zich af hoe dat nu mogelijk is. Als ik bij mijn klant in De Molekens gedaan had, kwam ik hier nog het nodige halen. Vooral voor de mensen die hier wonen is dit erg. Hier wonen veel bejaarde mensen die nu verder zullen moeten gaan", aldus Petra, die steeds met veel plezier kwam winkelen.

“Ik bestel er altijd brood op mijn naam. Vanaf toen spraken ze me altijd aan met mijn naam. Dat is toch anders dan in een grote supermarkt. Ook als je het personeel buiten de winkel tegenkwam, zeiden ze altijd goeiedag.”