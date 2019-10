Socialisten delen Pidpa-water uit op Grote Markt: “Goed en betaalbaar water voor de Kempen moet behouden blijven” Wouter Demuynck

18 oktober 2019

18u05 0 Herentals De Kempense afdeling van sp.a deelde vrijdagvoormiddag gratis drinkwater van Pidpa uit op de Grote Markt van Herentals. Met die actie willen de socialisten de waarde van de provinciale drinkwatermaatschappij nog eens onderstrepen, want er wordt over nagedacht om Pidpa samen te voegen met andere drinkwatermaatschappijen.

Aanleiding van de actie is de bijzondere algemene vergadering van Pidpa op zaterdag, waar wordt beslist over de toekomst van de drinkwatermaatschappij. “De voorbije maanden waren er felle discussies over het voortbestaan van Pidpa. N-VA pleitte voor een verlenging met slechts één jaar en vervolgens een inkanteling in een grotere organisatie. Wij zijn blij dat Pidpa nu in elk geval voor vier jaar verder kan en dat alle opties voor de toekomst grondig zullen worden bekeken”, zeggen sp.a-parlementsleden Jan Bertels en Hannes Anaf.

“Wij vinden het essentieel dat deze primaire dienstverlening in publieke handen blijft. Een privatisering zullen we niet laten gebeuren. Als het van sommige bestuurders in Vlaanderen en Antwerpen afhangt, komen de onafhankelijkheid, kwaliteitsgarantie en de goede werking van Pidpa in de toekomst onder druk te staan. Zij willen Pidpa laten opgaan in één grote maatschappij en willen daarmee ook de sterke regionale band tussen bedrijf en klant verkleinen. De lokale besturen zullen een groot deel van hun inbreng kwijtspelen en de openbare dienstverlening komt in het gedrang”, aldus Hannes Anaf.

Jan Bertels, voorzitter van sp.a Kempen, treedt hem bij. “Hiermee opent men de deur voor privatisering en commercialisering van ons drinkwater, die de kwaliteit van ons eigen Kempische drinkwater niet ten goede zullen komen. Daarnaast is de waterprijs in de Kempen ook de laagste in heel Vlaanderen. Wij willen goed en betaalbaar water voor de Kempen behouden. De factuur voor de Kempenaar mag niet stijgen.”

Wie dat wenste, kon op de Grote Markt een petitie van de partij hierover ondertekenen.

