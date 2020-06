Snelheidsremmer in De Molekens al meteen omver gereden Wouter Demuynck

18u51 4 Herentals In de Meidoornlaan en Kastanjelaan heeft het Herentalse stadsbestuur deze week op verschillende plaatsen snelheidsremmers geplaatst. De maatregel komt er omdat veel automobilisten zich niet houden aan de snelheidsbeperking van 30 kilometer per uur.

Na overleg met de politie besloot het stadsbestuur om het probleem in woonwijk de Molekens aan te pakken met snelheidsremmers waarbij automobilisten hun snelheid moeten aanpassen en voorrang moeten verlenen aan tegemoetkomend verkeer. Fietsers kunnen de snelheidsremmers telkens langs rechts passeren zonder hun snelheid te moeten aanpassen.

De aanpassingen in de Kastanjelaan verliepen echter niet zonder slag of stoot. Daar werd donderdag één van de snelheidsremmers al door een chauffeur omver gereden. Volgens een buurtbewoner is de passage voor de fietsers langs het obstakel daar sowieso te smal.

De snelheidsremmers zijn een proefopstelling die de stad later met de buurtbewoners zal evalueren.