Slippende Lijnbus laat spoor van vernielde verkeersborden na Wouter Demuynck

11 september 2019

14u40 2

Een bus van De Lijn is woensdagnamiddag betrokken geraakt bij een ongeval op de Aarschotsesteenweg in Herentals. De bus reed in de richting van Herentals en wilde afslaan naar de ventweg, maar begon daarop te slippen. De bus belandde zo op de middenberm tussen ventweg en hoofdweg en reed daarbij enkele verkeersborden omver.

Gelukkig was er enkel materiële schade, namelijk aan de voorruit van de bus. De gestrande reizigers konden hun tocht voortzetten met een vervangbus.