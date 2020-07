Slecht weer houdt bezoekers grootste terras van de Kempen niet tegen: “Mensen willen gewoon buiten komen” Toon Verheijen

05 juli 2020

18u04 0 Herentals De uitbaters van Baobab Beach Club blikken redelijk positief terug op hun eerste weekend. De bezoekers hielden zich aan de regeltjes en vooral: ze kwamen redelijk massaal opdagen. Zaterdagavond waren zelfs alle tafeltjes al volzet, ondanks het regenweer. “Het verlies zullen we nooit kunnen goedmaken, maar we willen vooral iedereen nog een fijne zomer in veilige omstandigheden bezorgen.” Viroloog Marc Van Ranst heeft daar wel bedenkingen bij: “800 man is erg veel.”

Het was even bang afwachten door het slechte weer, maar uiteindelijk zakten vrijdagavond, zaterdag en zondag vele honderden mensen af naar de Baobab Beach Bar in Herentals. “Eén gevoel hou ik aan dit weekend over: de mensen hebben écht zin om naar buiten te komen en te genieten op een unieke locatie”, vertelt uitbater Kristof Van Loy. “Mensen hebben te lang binnen moeten zitten. Zaterdagavond waren alle tafeltjes volzet. En dat ondanks de regen. Vorige zomer zou dat niet waar zijn geweest. Mensen willen echt komen. Ook bij minder meer.”

Kritiek

Viroloog Marc Van Ranst uitte dit weekend wel wat kritiek. “Ik ken natuurlijk de plaatselijke situatie niet, maar ik heb er wel vraagtekens bij of dit op een veilige manier georganiseerd kan worden”, aldus Van Ranst. “Maar ik begrijp natuurlijk dat iedereen iets probeert te organiseren naar wat wettelijk wordt toegelaten. Mijn punt is dat ik het moeilijk vind om tegen een concertorganisator te zeggen dat hij niets mag organiseren voor 800 man, maar daar in Herentals mag het dan wel. Ik denk dat eigenlijk niemand het nog écht snapt. En zolang de cijfers goed blijven, zal er misschien niet te veel meer gezegd worden. Maar wat als de cijfers weer plots omhoog zouden gaan?”

Nooit écht vol

Kristof Van Loy weet dat hij met zijn Baobab Beach Bar net als andere grotere zomerbars geviseerd wordt, maar hij wil toch ook een en ander nuanceren. “Als ik op élke stoel iemand zet, dan kom ik inderdaad aan 800 mensen. Maar dat is nooit het geval omdat we met reservaties werken. De ene tafel zal dan inderdaad vol zitten, maar andere tafels zullen maar voor de helft gebruikt worden. De helft of iets meer zal gemiddeld gezien wel het juiste beeld zijn. En men mag hier komen kijken hoor – de politie heeft dat al gedaan en had niets aan te merken – onze tafels staan zelfs op 2,80 meter van elkaar. Ik denk niet dat er veel horecazaken dat kunnen zeggen. Integendeel zelfs. En ik zou eigenlijk echt eens willen weten wat het verschil is tussen ons en pakweg de Grote Markt in Turnhout, Lier of Herentals. Daar zitten de terrassen ook vol en allemaal naast elkaar. Alles samen kan daar tegelijk 2.000 of misschien zelfs 3.000 man zitten. Wat is dan het verschil met ons? Wij zitten ook buiten én verder van elkaar.”

Regeltjes

Kristof is de eerste om zijn personeel op het hart te drukken om de regels te volgen. “Om half 1 gaan de lichten aan, geen drank meer, mondmaskers, ontsmetten, mensen begeleiden naar tafel. We volgen alles op”, zegt Van Loy. “Voor onze bezoekers, maar ook voor onszelf. Wij zijn geen pop-upje meer. We zijn een onderneming. Door de zomer werken er 150 mensen voor ons. Wij hebben ook een goede naam hoog te houden. Wij moeten op vier maanden tijd een volledige jaaromzet draaien. Maar we mopperen niet en zijn blij dat we weer open kunnen. En dat zal altijd in de veiligste omstandigheden gebeuren.” En ecologisch ook. “We hebben dit jaar zelfs geïnvesteerd in zonnepanelen. Aan de voorkant van de zomerbar hebben we een gratis laadpunt voor elektrische fietsen voorzien, dat volledig draait op zonne-energie.”