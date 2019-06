Slachtoffer kijkt ‘Bonnie & Clyde’ in de ogen: “Ik zal die overval nooit kunnen vergeten” Jef Van Nooten

24 juni 2019

12u17 0 Herentals Bijna drie maanden geleden kreeg Gina Segers (22) een pistool onder haar neus geduwd. Een jong koppeltje dat stijf stond van de drugs probeerde haar te overvallen op de stationsparking in Herentals. Maandag zakte Gina naar de rechtbank in Turnhout af om ‘Bonnie & Clyde’ recht in de ogen te kunnen kijken. “Ze hebben hun spijt betuigd. Maar het blijft erg moeilijk om te verwerken”, getuigt Gina.

Gina Segers uit Herentals had er op maandag 1 april een late shift op zitten als cipier in de gevangenis van Antwerpen. Ze nam de trein terug naar Herentals. Het is de laatste keer dat ze op de stationsparking is geweest. Ze durft er niet meer komen na wat ze er die avond heeft meegemaakt. Gina werd er het slachtoffer van een gewapende overval. “Het lijkt wel een scenario van een Tarantino-film. Het koppel stond stijf van de drugs en besliste om ‘op de wilde boef’ mensen te overvallen. Uit puur geldgewin om hun drugsverslaving te bekostigen”, vertelt de advocate van Gina.

Glenn W. (32) uit Kasterlee en Shari K. (26) uit Zandhoven stonden maandag terecht voor de overvallen. Nadat ze Gina op de stationsparking klem hadden gereden en bedreigd met een pistool maakten ze nog een tweede slachtoffer op de Grote Markt in Herentals. “Bij Gina hebben ze geen buit gemaakt. Ze is heel hard beginnen roepen. De overvallers zijn daarop weg gereden. Niet om naar huis te gaan en na te denken over wat ze gedaan hebben, maar om een paar straten verderop een volgend slachtoffer te maken”, aldus nog Gina’s advocaat.

Openbaar aanklager Wim Smets vergeleek Glenn en Shari met Bonnie & Clyde. “Ze hebben samen het plan bedacht om mensen te overvallen. Glenn nam handschoenen mee om geen vingerafdrukken achter te laten en een wapen om angst in te boezemen bij zijn slachtoffers”, zegt Wim Smets .”Ze waren op jacht. Herentals was die dag onveilig. Voor iedereen, want ze kozen toevallige passanten als slachtoffer. Ze wilden de ene na de andere voorbijganger overvallen. Gelukkig konden Bonnie & Clyde snel gepakt worden op basis van een beschrijving van hun auto. Anders hadden ze de hele nacht door gedaan.”

Zowel W. als K. worden verdacht van bendevorming en ‘afpersing bij nacht met wapenvertoon’. Voor W. komt daar ook nog eens drugshandel en diefstal bij. Hij riskeert een celstraf van 30 maanden. Tegen K. vorderde het parket een gevangenisstraf van 30 maanden. Glenn W. geeft de feiten toe. De advocate van Shari K. nuanceert: “Ze had valium genomen en was heel suf die avond. Ze lag half te slapen in de auto. Ze is nooit mee uitgestapt en heeft geen wapen vast gehad. Ze was al een paar dagen hulp aan het zoeken voor haar drugsproblematiek, maar werd overal wandelen gestuurd.”

Slachtoffer Gina Segers heeft een posttraumatisch stresssyndroom opgelopen door de feiten. Ze woonde maandag het proces bij. Om haar overvallers recht in de ogen te kunnen kijken. Zodat zij eindelijk zouden beseffen welk leed ze hebben aangericht. “Het is erg moeilijk om te verwerken, ook na al die weken”, getuigt Gina. “Ik heb sindsdien geen voet meer op de stationsparking gezet. Dat durf ik niet. Ik ga tegenwoordig met mijn auto naar het werk, niet meer met de trein. “

De beklaagden drukten hun spijt uit tegenover Gina, al had het slachtoffer daar weinig boodschap aan. “Het meisje (Shari K., red.) heb ik niet gezien bij de feiten. Haar wens ik het beste toe. Maar zijn spijtbetuiging heb ik bijna drie maanden later niks aan. Daarvoor heeft dit een te diepen indruk nagelaten. Ik ga dit nooit kunnen vergeten.”