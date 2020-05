Skateparken in het Neteland blijven gesloten: ‘Skaten in shiften en met toezicht van een verantwoordelijke lijkt de toekomst’ Jurgen Geyselings

20 mei 2020

12u38 6 Herentals Verschillende sportterreinen zijn sinds maandag opengesteld voor activiteiten in clubverband. Alle speelpleinen en openbare domeinen in de Netelandgemeenten blijven voorlopig nog wel gesloten, dus ook de skateparken.

Alle skateterreinen blijven voorlopig gesloten in de vijf Netelandgemeenten. Dit omdat samenscholingen nog steeds verboden zijn en er in principe nog steeds enkel geskatet mag worden in gezinsverband, met maximaal twee vaste vrienden of in clubverband mits aanwezigheid van een coach. “De skateparken openen zou betekenen dat er constant toezicht moet gehouden worden op het naleven van het samenscholingsverbod, de social distancing en hygiënemaatregelen”, laten de Netelandgemeenten weten. “Dit vergt heel wat organisatie en mankracht.”

Het blijft sowieso wachten op het groene licht van de overheid om recreatief sporten, buiten een erkende sportclub dus, toe te staan Machteld Ledegen (Eenheid)

“Komende maandag staat er een overleg gepland met de jeugdconsulenten van de vijf Netelandgemeenten”, weet Herenthouts schepen van Jeugd Machteld Ledegen (Eenheid). “We hopen zo snel tot een oplossing te komen om onze skateparken op een veilige manier voor de skaters open te stellen. We denken dan aan een verdeling van blokken van twee uur waarvoor de skaters zich kunnen inschrijven, telkens met een meerderjarige verantwoordelijke die toekijkt of alles volgens de regels verloopt. Maar dat zal zeker dit weekend nog niet het geval zijn. De parken blijven dus nog zeker het ganse Hemelvaart-weekend dicht voor iedereen. Het blijft sowieso wachten op groen licht van de federale overheid om het recreatief sporten, buiten de erkende sportclubs dus, toe te laten.”

Skaten in shiften

Op verschillende plaatsen in Vlaanderen kwam men met oplossingen voor het skateprobleem. Skaters kunnen zich in verschillende shiften komen uitleven in het park. “We hopen dat men hier in het Neteland snel met een oplossing komt voor de skaters”, vertellen enkele plaatselijke skaters. “In Hasselt en Sint-Niklaas kunnen skaters bijvoorbeeld het park betreden door reservering. Ze kunnen er samen met anderen die reserveerden voor een tweetal uur het park op, en anderen komen dan weer op een ander tijdstip. Zo kunnen er slechts een aantal skaters tesamen het terrein op, ideaal om de social distancing in acht te houden.”

Erkend clubverband

De openlucht sportterreinen en sportvelden in Herentals, Olen, Grobbendonk, Vorselaar en Herenthout zijn dan weer wel geopend voor activiteiten in erkend clubverband en onder specifieke voorwaarden die tegelijkertijd moeten vervuld zijn. Voor petanque- en minigolfterreinen geldt hetzelfde en telkens blijven de cafetaria’s en openbare toiletten gesloten. Er wordt bekeken op welke manier de speelpleinen overal zo snel mogelijk opnieuw op een veilige manier geopend kunnen worden.