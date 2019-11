Sinterklaas en zijn zwarte pieten varen Herentals binnen via het Kempens Kanaal Jurgen Geyselings

16 november 2019

18u59 0

In zijn doortocht door ons land arriveerde Sinterklaas op zaterdag 16 november aan ‘t Haveke in Herentals. Samen met zijn pieten vaarde hij via het Kempens Kanaal de Keizerstede binnen. Al dansend en al zwaaiend vergezelden de zwarte pieten de oude man op zijn schip.

Aan de oever van het Kempens Kanaal stonden honderden kinderen met hun ouders de goedlachse Sint op te wachten. De Sint zette voet aan wel en maakte tijd om de kinderen een handje te schudden en een lief woordje toe te zeggen. Zoals ieder jaar weer waren alle kindjes braaf geweest en zullen ze op 6 december één voor één een geschenkje van de Sint mogen verwachten.