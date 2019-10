Sint-Jansstraat wordt schoolstraat Wouter Demuynck

25 oktober 2019

12u28 0 Herentals Het stadsbestuur heeft beslist om van de Sint-Jansstraat een schoolstraat te maken om er zo de verkeersveiligheid te verbeteren. De proefperiode start op 4 november en eindigt eind december.

In een schoolstraat mag de straat bij het begin en het einde van de schooldag voor een korte tijd enkel gebruikt worden door fietsers en voetgangers. “In verschillende andere schoolomgevingen, zoals de Wijngaard en (W)onderwijs, wordt het systeem van de schoolstraat al met succes toegepast”, klinkt het bij het bestuur. Op maandag 4 november start er de proefperiode in de Sint-Jansstraat. De schoolstraat geldt bij het begin van de schooldag van 8.15 tot 8.30 uur en bij het einde van de schooldag van 15.35 tot 15.50 uur (op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag) en van 12.05 tot 12.20 uur op woensdag.

Parkeergelegenheid aan Aldi of Carrefour

De stad vraagt aan de leerlingen en het personeel van de scholen om zoveel mogelijk te voet of met de fiets naar school te komen. “Wie toch met de auto komt, kan parkeren op de parkeerterreinen van Carrefour of Aldi aan de Noorderwijksebaan, die zich op twee minuten wandelen van de schoolomgeving bevinden. We danken Carrefour en Aldi om mee te werken aan een veilige schoolomgeving door hun parkeerterreinen ter beschikking stellen.”

Eind december loopt de proefperiode af en wordt de schoolstraat geëvalueerd. Wie opmerkingen, verbetersuggesties, positieve of negatieve reacties over de schoolstraat heeft, kan ze aan het stadsbestuur bezorgen via info@herentals.be.