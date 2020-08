Sint-Jansstraat en Bergenstraat worden komend schooljaar opnieuw schoolstraat Wouter Demuynck

25 augustus 2020

22u30 0 Herentals Ook komend schooljaar worden de Sint-Jansstraat en de Bergenstraat, in het gedeelte tussen Sint-Jansstraat en Scheppersstraat, in Herentals ingericht als schoolstraat. Die beslissing komt er na de positieve tussentijdse evaluatie van vorig jaar.

De voorbije jaren kreeg het stadsbestuur verschillende meldingen over verkeersonveiligheid in de buurt van kOsh campus Scheppersstraat en kOsh campus Ieperstraat. De meeste meldingen gingen over de verkeersonveiligheid in de Sint-Jansstraat, waar er bij het begin en het einde van de schooldag conflicten ontstonden tussen autoverkeer, fietsers en voetgangers.

De stad besloot daarop om in het najaar van 2019 de Sint-Jansstraat als proefopstelling voor anderhalve maand in te richten als schoolstraat. Na een positieve evaluatie werd beslist om de schoolstraat te laten lopen tot het einde van het schooljaar en uit te breiden met de Bergenstraat, tussen Sint-Jansstraat en Scheppersstraat.

Luchtkwaliteit

“Na de positieve tussentijdse evaluatie van vorig schooljaar worden vanaf 1 september de Sint-Jansstraat en de Bergenstraat, in het gedeelte tussen Sint-Jansstraat en Scheppersstraat, opnieuw ingericht als schoolstraat. De schoolstraat betekent een veiligere schoolomgeving voor voetgangers, fietsers, ouders, leerkrachten en inwoners. Door de straten autovrij te maken, zal ook de luchtkwaliteit in de schoolomgevingen verbeteren”, klinkt het bij het stadsbestuur.