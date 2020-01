Sint-Jansstraat blijft minstens tot einde van het schooljaar een schoolstraat Wouter Demuynck

07 januari 2020

15u35 0 Herentals Na een positieve evaluatie zal de schoolstraat in de Sint-Jansstraat tot het einde van het schooljaar behouden blijven. Bovendien wordt de schoolstraat uitgebreid met de Bergenstraat, tussen Sint-Jansstraat en Schepperstraat.

Het stadsbestuur besliste in oktober 2019 om van de Sint-Jansstraat een schoolstraat te maken na meldingen over de verkeersonveiligheid in de straat, aangezien bij het begin en einde van de schooldag een grote stroom fietsers in conflict komt met het autoverkeer. Het ging daarbij om een proefopstelling die liep van 4 november tot aan de kerstvakantie.

“Uit de evaluatie blijkt dat de schoolstraat de verkeersveiligheid voor fietsers en voetgangers aanzienlijk heeft verbeterd. We beslissen daarom om de schoolstraat in de Sint-Jansstraat tot het einde van het schooljaar te laten lopen. Bovendien wordt de schoolstraat uitgebreid met de Bergenstraat tussen Sint-Jansstraat en Schepperstraat”, klinkt het bij het stadsbestuur.

Op het einde van dit schooljaar evalueert de stad de schoolstraat opnieuw. Dan wordt er beslist om de maatregel al dan niet volgend jaar ook toe te passen.