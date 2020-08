Sinds deze week vaart de Boat BQ rond in de Keizerstede: ‘een unieke, gastronomische uitstap van twee uur op het Kempens Kanaal in Herentals’ Jurgen Geyselings

18 augustus 2020

10u08 12 Herentals Vanaf deze week kan men op het Kempens Kanaal in Herentals terecht voor een gezellig uitje op de Boat BQ. Terwijl men ronddobbert op het water, geniet men twee uur lang van een heerlijke maaltijd die men zelf bereidt op de barbecue temidden van een rond, electrisch bootje.

Wie dezer dagen aan de jachthaven van Herentals passeert zal ze ongetwijfeld al gespot hebben: de twee Boat BQ’s van Production Pirates. De ronde bootjes kunnen sinds deze week afgehuurd worden voor een twee uur durende vaart over het Kempens Kanaal in Herentals met daarbij een heerlijke barbecue-maaltijd. Het gaat om een unieke belevenis op één van Vlaanderens mooiste waterwegen in het midden van een groene omgeving.

Tijdens een gezellige tocht van twee uur op het water kan men zowel van de groene omgeving als van het lekkere eten op de barbecue genieten David Stuyck

Het is Herenthoutenaar David Stuyck (39), mede-oprichter van Production Pirates, die met het idee op de proppen kwam om te genieten van een lekkere maaltijd met vrienden of familie op het Herentalse water. “Veel van onze opdrachten voor de zomer en het najaar zagen we letterlijk in het water vallen door de coronacrisis, dat hoef ik niet onder stoelen of banken te steken”, vertelt hij. “Daarom was het aan ons om met iets nieuw en origineel voor de dag te komen wat resulteerde in onze Boat BQ. Een gezellige, twee uur durende rondvaart op het water met maximum acht personen waarbij men in bubbel kan genieten van zowel de groene omgeving van de waterweg als van het lekkere eten op de barbecue.” Voor het eten doet men bij Boat BQ beroep op de heren van Smaakmakers uit Olen. Deze barbecue-specialisten werden in 2018 nog Europees kampioen met hun kunsten op de barbecue.

“Voor een prijs van 75 euro per persooon willen we onze klanten op de Boat BQ verwennen”, vertelt David verder. “Vandaar de keuze voor het vlees van de kampioenen, maar ook een porseleinen servies, echte glazen, linnen servietten en dergelijke dragen hierbij hun steentje bij.” In het barbecue-menu zitten maar liefst 12 stukken degustatievlees, een groentenschotel, brood, pasta, sauzen, twee drankjes en een dessert. Naast het barbecue aanbod kan men ook voor een leuk ontbijt met de bootjes het kanaal opvaren. De bootjes worden iedere dag verhuurd via www.boatbq.be, telkens voor een tweetal uurtjes en opgedeeld in verschillende tijdstippen verdeeld over de ganse dag. “Ons laatste bootje zal uitvaren rond de klok van zeven uur ‘s avonds zodat de klanten tegen dat het donker wordt van het water verdwenen zijn. Veiligheid voorop vanzelfsprekend!”

Van brug tot brug

Voor het besturen van de bootjes is geen vaarbewijs nodig zodus kan iedereen ermee op pad. “We kregen na een mooie samenwerking met de stad Herentals de toestemming om met onze bootjes te mogen afzakken van brug tot brug.” Hiermee bedoelt David van de nieuwe fietsersbrug die links aan het haventje ligt tot aan de brug aan Prima Lux. Tegen een snelheid van maximum vijf kilometer per uur is het op dit stukje Kempens Kanaal genieten van de natuurpracht. Kortom tijdens je gastronomisch uitje op het water ontdek je de Keizerstede vanuit een uitzonderlijke en zeker ook lekkere hoek in een rond bootje. Straf toch!