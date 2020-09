Septemberkermis op alternatieve locatie lokt vele bezoekers: “Maandag wordt afgesloten met een familiedag” Jurgen Geyselings

06 september 2020

17u08 0 Herentals De jaarlijkse septemberkermis in Herentals staat door de coronamaatregelen niet in het centrum dit jaar, maar aan het multifunctionele terrein aan de Herenthoutseweg. Ondanks de nieuwe locatie vonden vele mensen reeds de weg naar de kermis. Maandag 7 september wordt de foor afgesloten met een familiedag.

De Herentalse septemberkermis blijkt niet klein te krijgen door corona. De foor staat, door corona noodgedwongen, op een alternatieve locatie. Het terrein moet immers afgeperkt worden, zodat het aantal bezoekers gemonitord kan worden. “We vonden het erg belangrijk om de kermissen te verzekeren. Voor de bezoeker was dit voor corona een vanzelfsprekendheid maar voor de kermiskramers is dit hun kostwinning”, vertelt schepen van Kermissen Yoleen Van Camp.

“Deze beleving is belangrijk, vlak voor en bij het begin van het schooljaar, na een zomer en voorjaar waar corona voor heel wat beleving een stokje stak”, aldus de schepen. “Om het volk zoveel mogelijk te spreiden kenden we ook een extra weekend toe. Het is dan ook hartverwarmend om vast te stellen dat er tot en met woensdag liefst 4.874 bezoekers present tekenden. We hopen tot en met maandag 7 september op dit elan verder te gaan.”

Op zondag was het op de drukste momenten aanschuiven om toegang te krijgen tot de kermis, bezoekers wachtten netjes hun beurt af om op de momenten dat iemand het terrein verliet, het kermisterrein te betreden.

Grote Markt

Ook Steve Severeyns, woordvoerder van de Verenigde Foorkramers, reageert tevreden: “Het doet ons als foorkramers veel deugd dat we al zoveel bezoekers hebben gehad. We willen ook het stadsbestuur danken, omdat zij samen met ons naar een oplossing gezocht hebben zodat de kermis ook in deze uitzonderlijke tijden kon doorgaan, dat we geen standgelden moesten betalen en dat we zelfs een extra weekend mochten blijven staan. De Grote Markt is natuurlijk een veel betere locatie, maar we passen ons aan in coronatijden. Eens dit achter de rug is verheugen wij ons naar een terugkeer naar het centrum.”

De laatste kermisdag, op maandag 7 september, is de familiedag en zijn de tarieven verlaagd. Reserveren is niet nodig, een mondmasker is wel verplicht op de Herentalse septemberkermis.